Covid, maxi rissa nel supermercato a Crema dopo il rimprovero ai clienti: «Mettete la mascherina». Video

«La retorica degli eroi, quelli in prima linea durante il, non serve per lavorare in serenità - prosegue il rappresentante sindacale - servono invece contingentamenti agli ingressi, mascherine e controlli stringenti. Oltre alla crisi sanitaria siamo di fronte a un vero e proprio problema di ordine pubblico che deve essere affrontato con vigore dal Governo, attraverso i Ministri competenti e i Prefetti», conclude Iacovone.