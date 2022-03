Ucraina, ai rifugiati tamponi e vaccini anti-Covid ma Bassetti lancia l'allarme: possibile una variante

I rifugiati ucraini che stanno arrivando in Italia saranno assistiti dalle Asl per tutto ciò che riguarderà il Covid-19. Quindi a loro saranno garantiti gratuitamente sia i tamponi che i vaccini ma comunque dovranno essere visitati entro 48 ore dal loro arrivo in Italia. Lo prevede una circolare del ministero della Salute che stamattina è stata inviata alle Regioni. I vaccini saranno offerti a tutti i cittadini ucraini al di sopra dei 5 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA