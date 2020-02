«Riforme bocciate per paura di poteri troppo concentrati»

Una chiacchierata con una delle menti più lucide e attrezzate del nostro Paese, come Giuliano Amato, rappresenta una salutare boccata d'ossigeno nell'era in cui l'incompetenza e l'improvvisazione nella gestione dei poteri sono esaltate come valori, il sapere e il pensare sono considerati ormai dei gravi handicap nel curriculum, l'antipolitica è diventata un'arma vincente per ottenere consenso e costruire leadership, anzi followership: un'arma da brandire a colpi di urla e insulti nei social, nei talk e nel dibattito pubblico. Fortunati i ragazzi del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Maglie che stamattina hanno la possibilità di ascoltarlo, dialogando con lui sulla Costituzione e sulla crisi della democrazia rappresentativa.

Presidente Amato, anche le Costituzioni sono chiamate a fare i conti con l'usura del tempo ed essere adeguate ai cambiamenti della società. La nostra ha 72 anni. Nacque dopo la caduta del fascismo e, come scrisse all'epoca Arturo Carlo Jemolo, tra i diversi motivi sulla necessità di adottare una nuova Costituzione ci fu, innanzitutto, quello di un adeguamento del sistema italiano ai grandi mutamenti intercorsi dallo Statuto albertino, di circa un secolo prima. E oggi, settantadue anni dopo?

«Jemolo aveva ragione. Dopo la caduta del fascismo era più che matura una nuova Costituzione. Le Costituzioni, fra l'altro, trovano il loro humus, storicamente e politicamente, nei cambi di regime, nell'abbandono da parte di una società - che a volte avviene anche in modi traumatici - delle forme con cui erano state governate in passato. Impensabile che dopo tutto quello che era accaduto prima della seconda guerra mondiale e con la seconda guerra non ci fosse una nuova Costituzione, imperniata non a caso sulla priorità della persona rispetto allo Stato - con il regime fascista era stato esattamente l'opposto - e su un nuovo pluralismo istituzionale che prevenisse anche qualunque rischio di ritorno alla concentrazione del potere».

Nulla è più come 72 anni fa. Il mondo - tutto il mondo - nella sua storia millenaria non è mai cambiato così tanto, e in così poco tempo, come dal secondo dopoguerra ad oggi. Eppure, la retorica della Costituzione più bella del mondo e della sua intoccabilità è molto diffusa, così diffusa che chi ha provato a metterla in discussione, proponendo o abbozzando tentativi di riforma o modifiche, ne è sempre uscito sconfitto con gravi perdite. Perché? Sono state sbagliate le riforme proposte o siamo conservatori a prescindere per paura di salti nel vuoto?

«Le motivazioni fondamentali di cui parlavo prima, quelle che sono state alla base della nostra Costituzione, hanno finito per penetrare nella coscienza degli italiani nei decenni successivi, per cui i cambiamenti che sono poi intervenuti non sono riusciti, in realtà, a scalfire alcune di quelle premesse fondamentali. In particolare, il rischio della concentrazione del potere è la ragione principale per la quale, in più occasioni, gli italiani chiamati a votare su riforme costituzionali, del centrodestra come del centrosinistra, le hanno respinte. Il che ha creato l'idea forse dell'immodificabilità della Costituzione più bella del mondo. Ma questo mi sembra un giudizio eccessivo. In realtà, in entrambe le occasioni in cui gli italiani hanno votato contro la riforma, nel 2006-2007 e poi nel 2014, ha prevalso proprio la percezione che si volesse modificare a vantaggio di qualcuno un equilibrio di poteri che appariva una garanzia essenziale per tutti».

Solo una percezione, diretta derivazione del nostro passato, o un pericolo reale che abbiamo scampato?

«Non so quanto questo pericolo ci fosse quando è stato percepito e sventato. Il problema era non creare un assetto che fosse favorevole a quella concentrazione...»

...e questo timore ha bloccato anche riforme che potevano essere utili, anzi necessarie per garantire una più efficace governabilità del Paese. Al di là delle percezioni e dei timori, e alla luce delle repliche della storia, che cosa doveva esserci e non c'è nella nostra Carta?

«Non c'è un Primo ministro che sia qualcosa di più di un primus inter pares. E che sia, come il Cancelliere tedesco, la figura nella quale si concentra la fiducia del Parlamento e che abbia, quindi, la forza politica anche nei rapporti con i singoli ministri. Noi siamo fermi al primus inter pares. Nelle riforme bocciate, gli italiani hanno pensato che si cercasse il maggiore potere più nei confronti del Parlamento che non all'interno del governo. Ma questo è vero solo fino ad un certo punto, perché l'idea del Cancellierato ha sempre aleggiato nei nostri progetti di riforma ed è una vittima che in fondo sarebbe bene che non ci fosse stata».

Un tema molto sentito e al centro del dibattito già nella Costituente, basti ricordare il famoso ordine del giorno Perassi...

«Il Cancellierato sarebbe stato il modo più coerente di attuare quell'ordine del giorno, approvato dall'Assemblea, rappresentando un giusto e valido compromesso tra quanti volevano un sistema parlamentare e quanti volevano un sistema presidenziale. Allora si disse: no al presidenziale, ma il parlamentare deve essere comunque protetto dalle degenerazioni del parlamentarismo. Circolarono idee simili a quelle che contemporaneamente i tedeschi stavano per mettere nella loro Legge fondamentale. Ma non prevalsero. Ecco, questo è qualcosa che, in nome dell'equilibrio dei poteri, noi continuiamo a non avere».

E i risultati sono tutt'altro che esaltanti. Basti pensare al raffronto tra il numero dei Cancellieri - nove - che si sono succeduti alla guida della Germania e il numero dei governi - sessantatré - che si sono succeduti nello stesso periodo in Italia. Con la variante peggiorativa, negli ultimi 30 anni, di un valzer di riforme elettorali nel nostro Paese. Sembra ormai che l'unica strada tentata per garantire la stabilità e la governabilità sia quella di intervenire sul sistema elettorale, come se questo fosse una variabile indipendente del più generale sistema politico. Una illusoria scorciatoia?

«Le riforme elettorali hanno, sì, una incidenza sul sistema politico, e poi sulla forma di governo, ma la migliore dottrina ci consegna un insegnamento: è più il sistema politico a incidere sul sistema elettorale che non viceversa. Non è un caso che quando il sistema politico è in fase di intensa e pluralistica trasformazione, la proporzionale appare più rispondente di altri sistemi elettorali, che invece possono essere più efficaci in altri momenti. In realtà, si dovrebbe lavorare molto di più sulla forma di governo».

La Costituzione italiana è considerata figlia di un grande e nobile compromesso - termine oggi demonizzato e degradato a sinonimo di inciucio o imbroglio, speso proprio da chi esalta la bellezza e l'intoccabilità della nostra Carta - tra le forze di ispirazione cattolica, marxista e liberale. Abbiamo visto che cosa manca, secondo lei. Che cosa, invece, c'è nella nostra Carta e che sarebbe stato bene non ci fosse?

«Forse qualcuno resterà stupito, ma credo che poteva e doveva non esserci un linguaggio condizionato e bloccato alle idee del tempo. Penso a tutta la materia relativa ai rapporti familiari, in particolare alla tutela della famiglia legittima. È una eredità del codice di Camaldoli, pregiatissimo documento, che fu scritto dal meglio dell'intelligenza cattolica negli anni precedenti la Costituente, e al quale va riconosciuto un contributo importante all'impianto della Carta. Ma in quel documento era scritto che i figli legittimi devono avere un trattamento diverso dai figli naturali perché è nell'ordine naturale delle cose. L'articolo 30 della nostra Costituzione sostiene che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Per fortuna, la nostra legislazione è andata molto più avanti, si potrebbe affermare - scherzando - che è rimasto nella Costituzione un comma incostituzionale».

È l'unico vizio nel lessico costituzionale? O ci sono altri disallineamenti, per non dire arretramenti rispetto a concetti e termini già all'epoca di grande attualità e che oggi, di fronte a fenomeni e processi in corso nel mondo, risaltano ancora di più...

«Beh, mi viene in mente la distinzione, non solo terminologica, tra uomo e cittadino. La nostra Costituzione fu scritta mentre si stava preparando la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la quale comincia così: tutti gli esseri umani sono nati eguali nella dignità e nei diritti. L'articolo 3 della nostra Costituzione afferma, invece, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. La parola cittadini, davanti alla generale affermazione dell'uguaglianza nella dignità, è riduttiva».

Dai fondamenti della Carta emerge in modo chiaro l'importanza della diade diritti-doveri: non solo diritti, ma anche doveri per una società fondata sulla solidarietà. Eppure, nella nostra società emerge sempre più un evidente squilibrio nel rapporto tra diritti e doveri, con una deriva populistica che esalta i primi e ignora i secondi. Fino a che punto può reggere una società democratica di fronte a questo squilibrio, considerato che quanto più si eclissano i doveri tanto più prevale l'egoismo degli individui?

«Non c'è dubbio che una interpretazione della nostra posizione nella società segnata esclusivamente da diritti può solo portare a quella disgregazione individualista del tessuto sociale che non solo i Pontefici denunciano. Noi preferiamo usare parole come solidarietà per esprimere il sentimento che dovrebbe animare ciascuno nei confronti degli altri, e va benissimo. Ma teniamo conto che la solidarietà si esprime, in primo luogo, attraverso l'accettazione dei doveri che si hanno verso gli altri. Tra questi doveri ci sono anche quelli che la parola solidarietà forse non copre, quelli che attengono al comportarsi civilmente nei confronti degli altri».

Lo sappiamo bene al Sud, dove l'irresponsabilità individuale rispetto ai doveri determina un insostenibile e insopportabile deficit di senso civico...

«Già. Anche io vivo in una città dove il dramma della mancanza di pulizia investe tanto le responsabilità pubbliche quanto, diciamo la verità, le responsabilità private».

Da molti anni si parla di crisi della democrazia rappresentativa; di divorzio tra politica e potere; di rotta di collisione tra la grande rivoluzione tecnologica - che fa della velocità e della riduzione dei tempi la propria, principale missione - e la democrazia stessa, con le sue procedure necessariamente lunghe, lente, spesso farraginose. Questioni enormi che meriterebbero un pensiero lungo e forte per ripensare l'organizzazione, anche politica e statuale, delle società contemporanee come avvenne circa tre secoli fa. Lei lo intravede? O continuiamo a navigare a vista?

«Dobbiamo renderci conto che la democrazia rappresentativa è stata in grado di funzionare fino a quando ha avuto dei grandi collettori delle domande e delle aspettative individuali, capaci di trasformarle in domande e visioni collettive. I grandi pensatori che precedettero lo Stato contemporaneo, come Hegel, avevano questa giustissima preoccupazione: quando ci saranno milioni di persone che avranno voce, come si comporranno le loro domande e aspettative? Come potrà reggere uno Stato? Quei grandi collettori, nell'epoca in cui funzionarono, furono i partiti. Ora non li abbiamo più».

Forse, dobbiamo renderci anche conto che senza ideologie, senza forti tensioni ideali, senza un sogno comune è impossibile tenere insieme le società, rafforzare un tessuto connettivo, far convergere le domande e le aspettative individuali. Non è che, con la fallace previsione della fine della storia dopo il crollo del muro di Berlino, abbiamo buttato troppo in fretta il bambino con l'acqua sporca?

«I partiti non sono stati soltanto dei denominatori comuni di domande concrete e di bisogni reali, ma anche di visioni, di ideologie, di sogni. Ora ci ritroviamo immersi nella società liquida di Bauman, dove ci sono prevalentemente individui. In assenza di un tessuto più profondo, sono le grandi proteste, il ritorno all'elementare contrapposizione tra amico e nemico, la ricerca di un nemico comune a fare ormai da collante. E questo mette in crisi il sistema democratico».

Se a ciò si aggiunge anche la natura inevitabilmente lenta dei meccanismi decisionali nei sistemi democratici, la crisi della democrazia può rivelarsi strutturale e dall'esito inquietante. È un caso che nel mondo stiano diminuendo i Paesi stabilmente democratici mentre aumentano quelli per nulla democratici?

«Ecco, questo è un aspetto su sui si riflette poco. I sistemi democratici hanno procedure molto più lente di quelle che caratterizzano i regimi autoritari. Basti pensare alle urgenze e alla tempistica poste dalla questione ambientale: le democrazie rischiano di diventare corresponsabili di carenze con effetti disastrosi se non riusciamo a ristabilire rapidamente un tessuto comune e una capacità decisionale».

Crede che gli strumenti tecnologici, con la connessione generalizzata e costante anche tra eletti ed elettori, possano aiutare le democrazie a diventare più veloci? O la velocità è possibile ottenerla solo con le semplificazioni delle procedure, dunque con torsioni autoritarie dei meccanismi decisionali, a tutto svantaggio della partecipazione e del coinvolgimento?

«Gli strumenti tecnologici possono servire, senza dubbio. Però, nel modo in cui sta accadendo ora, sono più idonei a dar voce al singolo. Vanno, quindi, collocati in una cornice procedurale più ampia. In ogni caso, credo che la democrazia partecipativa abbia bisogno anche del guardarsi in faccia tra coloro che concorrono a realizzarla».

Lei interverrà nel pomeriggio a Lecce a un convegno sulla figura di Sandro Pertini. La sua Presidenza della Repubblica ha segnato uno spartiacque nel ruolo giocato dal Quirinale nella democrazia italiana: a Costituzione invariata, da allora i Capi di Stato non si sono più limitati ad un' interpretazione notarile della funzione, ma hanno assunto un ruolo sempre più interventista, e in non pochi casi addirittura di supplenza per colmare deficit mostrati da altri poteri dello Stato. Tutto normale per un organo non eletto dal popolo?

«È vero, Pertini è stato il primo presidente della Repubblica a stabilire una presa diretta con la collettività. Prima di lui, i Capi di Stato erano rimasti sempre all'interno del palazzo. Pertini spalanca le porte del Quirinale, tutte le scuole italiane si recano al Colle. Va in giro, fa sentire la sua presenza nelle situazioni più diverse. Arriva per primo tra i terremotati in Irpinia, incalza il governo a fare presto. Va a Vermicino dove c'era da salvare il piccolo Alfredino Rampi, caduto nel pozzo. A volte, era sicuramente esorbitante. La sua uscita sui controllori di volo rimane nella storia come una oggettiva devianza dai poteri presidenziali».

E dopo di lui? Si è accentuata questa devianza?

«Dopo di lui è stato confermato il modulo del parlare direttamente con la gente, ma meno di quanto abbia fatto lui. Nel raccogliere le proteste della gente e girarle al governo, con la sollecitazione a intervenire con tempestività, Pertini era diventato una specie di difensore civico della collettività nazionale. Questo ruolo, dopo di lui, non è stato più interpretato, anche se è rimasto l'habitus a parlare direttamente con le persone. Attenzione, però: le mosse di Pertini, dettate da istinto più che da calcolo, erano volte a rafforzare l'istituzione della Presidenza della Repubblica e a rilanciarne il prestigio».

Insomma, Pertini non fu un populista antelitteram?

«Tutt'altro. Il populismo è qualcosa che si fa interprete dell'antipolitica, Pertini fu invece interprete della buona politica».

A proposito del presidente Pertini, durante il suo settennato disse più volte che la libertà senza giustizia sociale non esiste. Non pochi principi scritti nella Costituzione per tendere alla giustizia sociale sono rimasti, nella realtà, solo sulla carta. Negli ultimi anni, a dire il vero, diseguaglianze socio-economiche e divari territoriali si sono notevolmente allargati; per non parlare delle opportunità, sempre più diverse e diseguali tra i cittadini. Dunque, la libertà...

«In realtà, è sempre così. Non ho ancora visto su questa terra un sistema in cui la giustizia sociale sia effettivamente realizzata. Questo è il dramma della storia umana. E quindi il messaggio della giustizia sociale continua ad essere attualissimo. Il senso che Pertini dava a questo messaggio era molto legato anche al fatto di essere stato contemporaneo del comunismo realizzato, che pretendeva di realizzare la giustizia sociale senza libertà, ma non realizzò né l'una né l'altra».

Che cosa proverebbe e che cosa direbbe oggi Pertini nel leggere che per il 15% degli italiani la Shoah non è esistita? Dove abbiamo sbagliato e dove stiamo sbagliando se siamo arrivati anche a questo?

«Farebbe sicuramente una reprimenda piuttosto pesante ai suoi concittadini che la pensano in questo modo. Io non so dove abbiamo sbagliato e perché questo sia accaduto. Ho un po' la sensazione che sia il frutto negativo del mondo della rete, un mondo che rappresenta tanto del nostro futuro e che ci ha dato e ci sta dando tanti benefici, ma come ogni camelot ha il suo lato oscuro. Non a caso si parla della rete scura. Da quel lato oscuro possono venir fuori tutti gli umori più negativi degli esseri umani, umori che quando ci si guarda in faccia non si ha neanche il coraggio di tirar fuori. È come un rovesciare le zolle, è come il far venire fuori ciò che la civiltà comune tiene sepolto in fondo all'anima. È con questo rovesciamento che stiamo facendo i conti».

Anche per questo c'è chi ormai mette in discussione esplicitamente il suffragio universale. Disinformazione, ignoranza, manipolazione delle notizie, influenza dei social: si dice che l'era digitale anziché allargare le conoscenze e le consapevolezze del cittadino-elettore sembra averle ridotte. Senza dimenticare che in diverse parti del mondo emergono leader che sfruttano l'appoggio popolare per porre limiti ai diritti degli stessi cittadini-elettori. Un paradosso vedere il popolo che decide da solo di farsi limitare le libertà...

«Non è che l'era digitale abbia ridotto le conoscenze e la consapevolezza del cittadino-elettore. Piuttosto, ha moltiplicato e parcellizzato le fonti di informazione e, quindi, anche di disinformazione. Occorrerebbe che ciascuno fosse messo nelle condizioni di confrontarle. Ma i gestori occulti di queste vicende nella rete sono ben consapevoli che ciascuno preferisce andare a leggere ciò in cui vede confermati i propri giudizi».

Sono le cosiddette echo chamber, comunità autoreferenziali dove ci si disabitua al dialogo e al confronto, dove si viene diseducati al metodo democratico...

«Ecco, è proprio questo che è venuto a mancare. Ed è un vulnus gravissimo perché il confronto tra le opinioni è il cuore e il sale della democrazia. Il paradosso è che in un mondo che offre tante fonti, tante possibilità di parlare, tante opportunità di scambiare idee e di contraddirsi, abbiamo molto meno confronto democratico del passato. Di sicuro, molto meno di quando ero giovane».