Uccide il marito dandogli fuoco a Rieti: arrestata in ospedale, è gravissima

La verità è emersa lentamente, nelle ore successive all'esplosione che ha distrutto un appartamento al quartiere Campomoro a Rieti. Quello che sembrava un incidente, nel quale ha perso la vita Valerio Amadio, 44 anni, commesso in supermercato, in realtà era un omicidio seguito all'ennesimo litigio tra due coniugi. Nell'esplosione il marito è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita con ustioni sul 50% del corpo. I due figli della coppia si sono salvati perché fortunatamente non erano in casa.

Rieti, uomo morto a Campomoro: arrestata la moglie ricoverata al Sant'Eugenio per le ustioni

La deflagrazione al terzo piano della palazzina in una zona residenziale del capoluogo reatino è avvenuta nella tarda serata di ieri. Secondo le prime informazioni di Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri e personale del 118, accorsi sul luogo, l'esplosione sembrava essere stata causata da una fuga di gas fuoruscita da una bombola da cucina. Ma nel giro di poche ore è emersa la verità: dopo una violenta lite, la donna ha cosparso il marito di benzina e gli ha dato fuoco provocando l'esplosione del loro appartamento.

Da successivi accertamenti è venuto fuori che il terribile epilogo era stato preceduto da un violento litigio, uno dei tanti stando ad alcuni testimoni. La coppia, con due figli minorenni, aveva un rapporto burrascoso aggravato da alcuni problemi di stress che la donna accusava da tempo. Ieri sera in particolare l'uomo attorno alle 22 aveva chiamato la Polizia chiedendo il loro intervento.

«Venite, mia moglie è fuori di sè ed è uscita portandosi via i bambini», aveva detto l'uomo allarmato. In realtà la donna era andata via, sì, ma per procurarsi delle taniche che poi ha riempito di benzina. Una volta tornata a casa ha ripreso a litigare col marito e al culmine di un feroce alterco lo avrebbe cosparso di combustibile dandogli fuoco. Sarebbero state proprio le urla dell'uomo a richiamare l'attenzione dei vicini, che a loro volta hanno chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine.



Ultimo aggiornamento: 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fiamme hanno ucciso l'uomo e hanno investito la donna che ora lotta tra la vita e la morte nel Centro grandi ustionati all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove è stata subito trasferita. Si trovano invece ricoverati al De Lellis di Rieti, sotto shock, I due figli della coppia, di 7 e 15 anni, si sono salvati perchè durante la lite si erano allontanati e al momento dell'incendio si trovavano dunque all'esterno dell'abitazione. Nei momenti successivi all'esplosione tutti gli inquilini in preda al panico sono scesi in strada e alcune palazzine sono state evacuate. La donna risulta indagata per omicidio anche se gli inquirenti non sono ancora riusciti ad ascoltarla in quanto le sue condizioni sono giudicate gravissime.