Fa retromarcia con l'auto, investe e uccide il figlio di 3 anni: paese sotto choc

Secondo una prima ricostruzione il padre, pastore di 41 anni, aveva caricato nel cassone del pick up due dei suoi tre figli per andare al pascolo, vicino alla casa della frazione Pergatti. Per un avvallamento del terreno i due bambini sono stati sbalzati fuori dal mezzo e sono caduti nell'erba. Il più grande si è rialzato mentre il più piccolo, rimasto a terra, è stato schiacciato dal mezzo quando il padre ha fatto retromarcia credendo che il bimbo non fosse caduto. La procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo. Coordina le indagini il pm Laura Deodato.



Paese sotto choc. Una «bella famiglia», tre figli maschi e una bimba in arrivo, in quella casa sulla collina, nella campagna astigiana. Viarigi, piccolo centro agricolo di 900 abitanti nel cuore del Monferrato, è sotto choc per l'incidente in cui è morto un bambino di tre anni, schiacciato dal pickup del padre che era alla guida. «Li conoscevamo bene, sono brave persone: è stata una vera disgrazia» dice una pensionata della zona. «Siamo tutti colpiti e scossi» è il commento del sindaco di Viarigi Francesca Ferraris, che conosceva la famiglia. La madre, 35enne incinta di sette mesi, viveva da circa sei anni in paese con il compagno, siciliano d'origine, padre dei suoi figli. L'uomo si è trasferito a Viarigi una decina di anni fa dall'Alessandrino, dove risiedeva. «Un uomo buono», secondo i vicini, «in famiglia era un ottimo padre» affermano in paese. Da sempre allevava animali: prima pecore e capre, poi mucche da latte, col quale faceva formaggi.

Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. È accaduto questa mattina a Viarigi, nell'Astigiano. L'incidente è avvenuto nel cortile della casa di famiglia. Il padre, sui 40 anni, non l'ha visto e lo ha investito. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, intervenuti con l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Asti.LEGGI ANCHE Carabiniere dà fuoco ai peluche della figlia e la chiude nella casa che brucia: una vendetta dopo la separazione