Referendum sulla giustizia, dall'incandidabilità alla separazione delle carriere: ecco i quesiti ammessi dalla Consulta. Atteso responso su cannabis

Sono in tutto 4 per ora i referendum ammessi dalla Corte costituzionale in materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora dichiarati ammissibili riguardano l'abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati e l'eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del CSM.

Referendum giustizia, la nota della Consulta

La Corte costituzionale ha proseguito oggi in Camera di consiglio l'esame sull'ammissibilità dei referendum cominciato ieri. «In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni -si legge in una nota- l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha finora ritenuto ammissibili i seguenti quesiti referendari: 1.Abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità 2.Limitazione delle misure cautelari 3.Separazione delle funzioni dei magistrati 4.Eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del Csm». I quesiti «sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l'ordinamento costituzionale esclude il ricorso all'istituto referendario». I lavori della Corte proseguono con l'esame dei rimanenti quesiti referendari.

Referendum, i quattro quesiti ammessi

- Si voterà sulla legge Severino. La Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del referendum sul Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, uno dei decreti attuativi della legge.

- La Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del referendum che ha come obiettivo la separazione delle carriere in magistratura, cancellando le norme che oggi consentono.

- Ci sarà il referendum che vuole cancellare le firme necessarie per poter presentare una candidatura alle elezioni dei consiglieri togati del Csm. La Corte costituzionale ha dichiarato il quesito ammissibile.

- Si terrà il referendum sulla custodia cautelare. La Corte costituzionale si è pronunciata per la sua ammissibilità.

Salvini esulta

«Primi quattro referendum sulla giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria!». Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.