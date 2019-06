Reddito di cittadinanza, mancano cuochi e bagnini. «Gli stagionali non vogliono perdere l'assegno»

Il Messaggero: Reddito di cittadinanza: si comprano anche vino e cellulare, paniere più largo. L'elenco di prodotti e servizi.https://t.co/u4D6quNWIp



Al mare faticano a trovare addetti per fare la stagione, dice il sindaco di Gabicce. Molti preferiscono il #RedditoDiCittadinanza al lavoro in riviera: prima sono spariti i #navigator, adesso i bagnini. Una misura sbagliata economicamente ma soprattutto diseducativa. Che autogol! — Matteo Renzi (@matteorenzi) 8 giugno 2019

Ira M5S. «Spiace dover tornare all'abc della grammatica politica, ma forse il sindaco Pascuzzi ignora che i lavori stagionali sono da decenni la giungla di precarietà con cui i nostri giovani hanno conosciuto il mondo del lavoro. Orari disumani, stipendi da fame, nessuna sicurezza, nessuna garanzia o tutela contrattuale: è lo spaccato del lavoro nero in Italia, di quella piaga che scorre senza freni in ogni angolo del Paese. Un fenomeno a cui il governo, su iniziativa del M5s, ha dato un colpo decisivo grazie al Decreto Dignità, primo provvedimento di un cambiamento che ha detto chiaramente basta sfruttamento, basta precarietà». Così il M5s in un post sul Blog delle Stelle in cui commenta le affermazioni del sindaco di Gabicce sul reddito di cittadinanza che avrebbe svuotato l'offerta di lavoro stagionale.

