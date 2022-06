Rapina in villa a San Giuseppe Vesuviano: famiglia legata e picchiata dai ladri

Rapina stile «arancia meccanica» ieri all'alba in una villetta in pieno centro a San Giuseppe Vesuviano. Scene da incubo per la famiglia composta da moglie, marito e figlio maggiorenne, presa di mira da quattro o cinque malviventi con accento straniero. Bloccati e legati hanno dovuto subire angherie e minacce di ogni genere da parte di questi delinquenti che nel frattempo svaligiavano la casa. Alla minima reazione pugni e schiaffi. Portati...

