Rai, ecco tutti i dirigenti e i giornalisti con stipendi sopra i 200 mila euro: la scheda

Questi i nomi dei dirigenti Rai che nel 2016 hanno uno stipendio lordo oltre i 200 mila euro pubblicati nel sito Trasparenza della Rai in seguito al Piano trasparenza messo in atto oggi da Viale Mazzini.



DIRIGENTI

Pier Paolo Cotone - direttore affari legali e societari - 292 mila euro

Gian Paolo Tagliavia - chief digital officer e direttore digital - 292 mila euro

Eleonora Andreatta - direttore Rai Fiction - 272 mila euro

Giovanni Parapini - direttore comunicazioni e relazioni esterne - 260 mila euro

Pasquale D'Alessandro - responsabile Rai 5 - 247 mila euro

Fabio Belli - responsabile amministrazione finanza e controllo Rai pubblicità - 245 mila euro

Massimo Migani - responsabile gestioni grandi eventi - 247 mila euro

Giuseppe Pasciucco - direttore pianificazione strategica e controllo gestione - 245 mila euro

Lorenza Lei - alle dipendenze del dg - 243 mila euro

Roberto Sergio - vice direttore Radio - 243 mila euro

Marco Zuppi- direttore canone - 242 mila euro

Adriano Coni - responsabile sostenibilità e segretariato sociale - 242 mila euro

Luciano Flussi - dg Rai Pubblicità - 242 mila euro

Pierfrancesco Forleo - direttore diritti sportivi - 242 mila euro

Pietro Gaffuri - ambito digital - 242 mila euro

Massimo Liofredi - direttore Rai ragazzi - 242 mila euro

Roberto Nepote - responsabile centro produzione tv Torino - 240 mila euro

Alessandro Zucca - vice direttore Rai Sport per attività non giornalistiche - 239 mila euro

Roberto Cecatto - direttore produzione Tv - 237 mila euro

Massimo Ferrario - responsabile sede Liguria - 235 mila euro

Valerio Zingarelli - chief tecnology officer - 232 mila euro

Nicola Sinisi - direttore Radio - 228 mila euro

Claudio Nicola - direttore segreteria del Cda - 227 mila euro

Silvia Calandrelli - direttore Rai Cultura - 223 mila euro

Luigi Rocchi - direttore qualità e pianificazione - 217 mila euro

Piero Alessandro Corsini - responsabile Rai World - 216 mila euro

Luca Balestrieri - responsabile struttura satelliti - 215 mila euro

Alberto Longatti - vice direttore produzione tv - 215 mila euro

Luigi Meloni - direttore coordinamento sedi regionali ed estere - 214 mila euro

Francesco Pinto - responsabile centro produzione tv Napoli - 210 mila euro

Giuseppe Sturiale - dg Rai Cinema - 206 mila euro

Paolo Bistolfi - vice direttore Rai Gold - 203 mila euro

Roberto Serafini - direttore pianificazione frequenze - 203 mila euro

Roberto Giacobbo - vice direttore Rai due - 200 mila euro

Maurizio Rastrello - vice direttore staff dg - 200 mila euro

Guido Rossi - direttore staff dg - 200 mila euro



La Rai sul sito pubblica anche il nome di alcuni dirigenti che hanno guadagnato oltre i 200 mila euro nel 2015 ma nel 2016 sono scesi sotto tale cifra. Si tratta di: Fabio Di Iorio, Alberto Morello, Gianfranco Noferi e Carlo Romeo.



GIORNALISTI

Ecco invece i giornalisti Rai che nel 2016 hanno uno stipendio lordo superiore ai 200 mila euro:



Eugenio De Paoli - corrispondente responsabile Rio de Janeiro - 290 mila euro

Biancamaria Berlinguer - direttore Tg3 - 280 mila euro

Marcello Masi - direttore Tg2 - 280 mila euro

Monica Maggioni - presidente Rai - 270 mila euro

Antonio Ciro Patrizio Preziosi - corrispondente Bruxelles - 245 mila euro

Pietro Marrazzo - corrispondente responsabile Gerusalemme - 244 mila euro

Antonio Bagnardi - direttore centro italiano studi superiori per la formazione radiotv - 240 mila euro

Alessandro Casarin - vice direttore Rai News - 240 mila euro

Anna La Rosa - caporedattore alle dirette dipendenze direttore Rai tre - 240 mila euro

Alfredo Meocci - caporedattore alle dirette dipendenze del dg - 240 mila euro

Fabrizio Maffei - direttore ad personam alle dipendenze del dg - 240 mila euro

Susanna Petruni - vice direttore Tg1 - 240 mila euro

Scipione Rossi - direttore Rai Parlamento - 240 mila euro

Flavio Mucciante - direttore Radio Uno - 239 mila euro

Tiziana Ferrario - corrispondente New York - 238 mila euro

Sandro Testi - codirettore giornalistico ad personam alle dirette dipendenze del dg - 231 mila euro

Gabriele Romagnoli - direttore Rai Sport - 230 mila euro

Vincenzo Morgante - direttore Tgr - 228 mila euro

Marco Varvello - corrispondente responsabile Londra - 219 mila euro

Claudio Pagliara - corrispondente responsabile Pechino - 212 mila euro

Emanuele Fiorilli - corrispondente responsabile Istanbul - 211 mila euro

Alberto Romagnoli - corrispondente responsabile Bruxelles - 208 mila euro

Stefano Tura - corrispondente Londra - 205 mila euro

Carmen Lasorella - caporedattore nell'ambito direzione digital - 204 mila euro

Francesco Pionati - caporedattore alle dipendenze del direttore Tg1 - 203 mila euro

Stefano Ziantoni - corrispondente Parigi - 201 mila euro

Anna Donato - vice direttore Tgr - 200 mila euro

Antonino Rizzo Nervo - presidente centro italiano studi superiori per la formazione radiotv - 200 mila euro

Danilo Scarrone - direttore canali radio pubblica utilità - 200 mila euro



La Rai segnala anche alcuni giornalisti che hanno percepito oltre 200 mila euro nel 2015 ma nel 2016 sono scesi sotto questa cifra. Si tratta di Giovanna Botteri, Gerardo Greco, Giovanni Lomaglio, Massimo Enrico Milone, Maria Canessa Sattanino, Federica Sciarelli, Gian Stefano Spoto.



COLLABORATORI

La Rai segnala nella sezione Trasparenza del sito Rai.it gli incarichi di collaborazione e consulenza del 2015 e del 2016 sopra gli 80 mila euro.



Per il 2016:

Francesco Merlo (1 contratto) - professionista - 240 mila euro

Massimo Coppola - (1 contratto) consulente aziendale - 192 mila euro

Alfonso D'Alfonso - (1) consulente aziendale - 162 mila euro

Alessia Fattori - (6) professionista - 90 mila euro

Guido Natale Nori - (1) consulente aziendale - 84 mila

Vincenzo Sorrentino - (18) professionista - 83 mila euro

Roberto Brescia - (14) professionista - 81 mila euro



I contratti di collaborazione e consulenza nel 2015 sopra gli 80 mila euro sono stati:

Claudio Pavone - (72) piani sicurezza studi e scenografie - 200 mila euro

Bruno Clavenzani - (6) medico per piano assistenza sanitaria per centri e cespiti non Rai, come auditorium - 187 mila euro

Alfonso D'Alfonso - (1) ufficio protezione e sicurezza impianti - 180 mila euro

Anna Maria Tarantola - (1) presidente Rai Spa - 177 mila euro

Sandro Lattanzi - (1) avvocato tributarista - 165 mila euro

Salvatore Randazzo - (1) presidente organismo vigilanza - 155 mila euro

Vincenzo Sorrentino - (49) piani sicurezza studi e scenografie - 148 mila euro

Bruno Caprioli - (49) piani sicurezza studi e scenografie - 143 mila euro

Giuseppe Monti - (45) piani sicurezza studi e scenografie - 120 mila euro

Giovanni Battista Bernasconi - (60) piani sicurezza studi e scenografie - 113 mila euro

Salvatore Preite - (8) medico ambulatoriale Milano 109 mila euro

Andrea Iacovelli - (4) incarichi professionali edilizia industriale - 100 mila euro

Jafet Fattori - (3) realizzazione impianti industriali - 90 mila

Emanuela Pavoni - (2) psicologa del lavoro - 88 mila euro

Massimo Acanfora - (9) piani sicurezza studi e scenografie - 88 mila euro

Mario Leonardi - (3) piani sicurezza studi e scenografie - 87 mila euro

Francesco Roscioli - (7) realizzazione impianti industriali - 85 mila

Denis Actis - (13) piani sicurezza studi e scenografie - 80 mila euro



In totale, segnala la Rai, nel 2015 ci sono stati 178 collaboratori, per 291 contratti, per un totale di oltre 3 milioni di euro.