Ritrovato Valerio, 13 anni, sparito per 24 ore: era uscito di casa in bicicletta

È stato ritrovato Valerio Bertoldi, il ragazzo sta bene, si era allontanato ieri da Lavarone (Trento) con la bicicletta, e ha percorso molti chilometri da casa.

La famiglia, i famigliari e il Comune tutto - spiegano dal profilo facebook del Comune di Lavarone -, ringraziano l'organizzazione della protezione civile e tutte le associazioni che hanno partecipato alla ricerca, i volontari e tutte le persone che si sono proposte per aiutare l'organizzazione

.

Le ricerche erano partite in seguito alla chiamata di martedì mattina, da parte della famiglia. Il coordinatore dell’del Soccorso Alpino ha immediatamente organizzato le operazioni di ricerca coinvolgendo il personale di terra, le unità cinofile e i cani molecolari del Soccorso Alpino per setacciare le zone attorno all’abitazione del ragazzo e al paese di Lavarone.Nel corso della giornata gli uomini dell’Area operativa Trentino meridionale sono stati affiancati da altro personale proveniente dalle Aree operative Trentino Centrale e Orientale, per un totale di una quarantina di persone coinvolte.A partire da mezzogiorno era intervenuto anche l’elicottero che ha effettuato dei sorvoli sull’area e sono state attivate delle squadre del Soccorso Alpino del Veneto per controllare i sentieri sul versante veneto. Le operazioni si stanno svolgendo in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e le unità cinofile della Scuola provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe. Continueranno in serata e nella notte anche con l’utilizzo di droni con termo camere messi a disposizione dai Vigili del Fuoco.