Ragazzo di 15 anni investito e ucciso da un treno davanti agli amici. Un gioco mortale

Choc sui binari. Undi San Giorgio su Legnano (Milano) è, ieri poco dopo le 19,dia Parabiago (). La Polfer sta eseguendo tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe essersi trattato di unIl giovane sarebbe statopoco prima di venire travolto. Si sta cercando di accertare se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità. Il traffico ferroviario nella tratta tra Gallarate e Rho è stato sospeso per due ore.Sul posto sono giunti i famigliari della vittima, la madre ha accusato un malore.una sorta di sfida a restare sui binari sfidando il treno in arrivo. La vittima avrebbe sfidato un amico di 13 anni, che sarebbe scampato al pericolo. Ma al suo turno il treno lo avrebbe travolto. Comunque saranno le indagini a stabilire la causa della tragedia.La Procura di Busto Arsizio (Varese) ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, per far luce sulla dinamica della morte del 15enne. Il ragazzino avrebbe ingaggiato con un amico una sfida per chi avesse il coraggio di sdraiarsi sui binari in attesa di un convoglio. A turno il 13 enne e la vittima avrebbero quindi deciso di provare. Ad assistere alla scena altri giovani. «La Polfer li sta sentendo, la dinamica di quanto accaduto allo stato attuale non è stata ancora chiarita», ha dichiarato il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Gianluigi Fontana.