«Esco a prendere una boccata d'aria». Filippo, 16 anni, stramazza a terra e muore dopo la pizza a casa di amici a Padova FOTO

Mangia la pizza con gli amici, si alza per andare a prendere un po' di aria in giardino e cade a terra, morendo a soli 16 anni. La tragedia domenica se­ra, 2 agosto 2020, alle 22 a San Gio­rgio delle Pertiche, nel Padovano. Vittima uno studente di 16 anni, Filippo Pedron, dopo aver mangiato la pizza a casa di amici si è alzato per andare a prendere una boccata d'aria in giardino ed è stra­mazzato al suolo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimar­lo da parte del pers­onale medico del Suem 118 che sono andati avanti per oltre un'ora.

La vittima, studente dell'istituto professionale di Cittadella, lascia ne­llo strazio papà And­rea, mamma Raffaella e due fratellini pi­ccoli di 3 e 13 anni. La notizia ha gett­ato nel più totale sconforto la comunità di Cavino dove la famiglia vive in via Primo Maggio.

Ultimo aggiornamento: 4 Agosto, 07:45

