Il taglio delsarà tutto a vantaggio dei lavoratori. La riduzione dei contributi a carico delle imprese, ipotizzata dalcome possibile compensazione del salario minimo, non ci sarà e tutte le risorse che il governo riuscirà a racimolare andranno a favore dei redditi medio-bassi. A tracciare la linea èche, nel lungo discorso di richiesta di fiducia alla Camera, ha disegnato i contorni della prossima. Insistendo più e più volte sull'impegno riformatore del governo,ha indicato le due priorità: disinnescare l'(costo 23 miliardi) e ridurre lesul lavoro, «nella prospettiva di una graduale rimodulazione delle aliquote a sostegno dei redditi medi e bassi, in linea con il fondamentale principio costituzionale della progressività della tassazione».In questo caso il costo non è certo ma, perchè l'intervento sia quanto meno percettibile sulla busta paga dei lavoratori, non potrà essere inferiore ai 4-5 miliardi. Una delle idee circolate finora è quella di un'estensione del(oggi riservato ai redditi tra 8.000 e 26.000 euro) alle fasce più basse sotto la soglia della no tax area e a quelle medie, come minimo fino ai 28.000 euro del secondo scaglione Irpef ma probabilmente anche fino ai 35.000, per riuscire a dare un segnale più incisivo. Tutto si giocherà sulle risorse a disposizione. Anche in questo caso Conte ha dato indicazioni chiare, proponendo di rivitalizzare la, insistendo sulla lotta all'evasione e parlando esplicitamente di ritocchi alle agevolazioni fiscali.Il tema, affrontato più volte e più volte a livello tecnico, è rimasto politicamente sempre un tabù. Toccare le tax expenditures significa infatti inimicarsi fasce di elettorato. Non a caso lo stessoha mediato parlando di «un attento riordino» che salvaguardi «l'importante funzione sociale e redistributiva di questo strumento». Insomma non si toccheranno le detrazioni sui familiari a carico e quelle sul lavoro. Ma i tempi sono probabilmente maturi per un'effettiva revisione che valga almeno quanto la riduzione della tassazione diretta che le viaggierebbe parallela. Un aiuto arriverà probabilmente anche danon ne ha fatto parola, assicurando invece che ilrimarrà in piedi, ma è statoa fare i conti per il prossimo anno. Sugli 8 miliardi stanziati ne rimaranno, secondo il presidente dell', circa la metà.L'obiettivo di alleggerire la pressione fiscale dovrà essere perseguito «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», non perdendo di vista la necessità di riduzione del debito pubblico per consolidare la fiducia dei mercati e dell'Europa, dove le stesse regole di bilancio garantiscono una certa flessibilità. L'Italia ne ha già usufruito e lo farà probabilmente anche l'anno prossimo, puntando proprio sul «coraggio riformatore» assicurato dal premier. Persino la riduzione dei tassi di interesse, secondo Conte, può essere definita una riforma strutturale. Le stime del Tesoro di oltre un mese fa, quando loviaggiava sui 200 punti, indicavano circa 3 miliardi di risparmi, ma il calo a 150 punti registrato negli ultimi giorni potrebbe far lievitare la cifra che il governo inserirà nella prossima Nota al Def.Nella riforma fiscale dela rimanere a bocca asciutta sarebbero apparentemente le. A loro il premier ha promesso una giustizia celere, con «tutte le garanzie del ministro Bonafede», e uno sforzo di sburocratizzazione. Ma un aiuto potrebbe arrivare anche dalla riproposizione di Industria 4.0 che favorisca la crescita patrimoniale e dimensionale delle aziende.