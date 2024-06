Questo clima elettorale accende anche l'attenzione su una domanda fondamentale: quanto guadagna un eurodeputato? Grazie allo studio di Transparency International Eu è possibile rispondere a domande di questo tipo e saperne di più sul conflitto di interessi tra rappresentati politici che potrebbero agire oltre il semplice interesse pubblico.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto ELEZIONI EUROPEE Giorgia Meloni la più votata ELEZIONI Europee, i risultati città per città MOSCA Duma russa: «Macron e Scholz sono la vergogna dell'Europa»

Europee, capo dei rabbini europei: «Avanzata destre estreme anche per l'inerzia dei centristi al radicalismo islamico»

I lavori svolti (davvero) dagli eurodeputati

Agli eurodeputati è consentito, da sempre, avere un numero qualsiasi di incarichi, con ben scarso controllo da parte del Parlamento europeo. Quest'analisi però si basa sui dati estratti dalle dichiarazioni di interessi privati ​​degli stessi deputati, in cui devono dettagliare le entrate che ricevono al di fuori del loro mandato. Cosa è emerso? «Il 70% di tutti i deputati svolge una sorta di attività secondaria , retribuita o non retribuita. Si tratta di un totale di 1751 attività collaterali , ovvero una media di due per deputato al Parlamento europeo. Eppure la stragrande maggioranza di loro dedica ancora tempo a lavori secondari, sia retribuiti che non retribuiti. Ciò non solo confonde il confine tra interessi personali e priorità politiche, ma invita anche a interrogarsi sulle vere motivazioni dietro le azioni degli eurodeputati. Infatti, più di un eurodeputato su quattro ha un lavoro secondario retribuito».

Ma chi sono gli eurodeputati che hanno maggiori probabilità di ricevere incarichi collaterali retribuiti? Lo studio rivela che deputati del centro e del lato destro e di estrema destra dello spettro politico (RE, PPE, ECR, ID) ricevono in media più compensi rispetto a quelli di sinistra, grazie alle attività secondarie svolte.

E i guadagni?

La nuova analisi di Transparency International Eu rivela che «un membro del Parlamento europeo su quattro ha dichiarato collettivamente guadagni esterni per un importo enorme di 8,7 milioni di euro all’anno. tutti gli eurodeputati guadagnano circa 120.000 euro all'anno , senza contare le indennità, per il loro lavoro a tempo pieno come rappresentanti eletti dei cittadini europei».

Alcuni di essi ricevono un compenso dalle aziende mentre svolgono attività parlamentare incentrata sullo stesso settore di quelle aziende. Ad esempio, stando a quanto riportato dallo studio «l'eurodeputato Markus Ferber avrebbe offerto servizi di consulenza finanziaria alle banche mentre lavorava all'aggiornamento di una direttiva riguardante i mercati finanziari, come riportato da Politico EU . Oppure prendiamo l’eurodeputato Axel Voss , che ha scritto un parere sulla legge sull’intelligenza artificiale dell’UE, il tutto mentre sedeva nel comitato consultivo sulla protezione dei dati del colosso tedesco delle telecomunicazioni Deutsche Telekom».

Il totale

Sommando le entrate accessorie annuali dei deputati al Parlamento europeo si arriva alla cifra esorbitante di 8.707.651,81 euro all'anno. Quest'importante analisi rivela che «gli eurodeputati del centro e del lato destro e di estrema destra dello spettro politico (RE, PPE, ECR, ID) hanno maggiori probabilità di avere incarichi collaterali retribuiti e di guadagnare in media più soldi rispetto a quelli di sinistra. I membri non allineati (NA) hanno un reddito secondario medio così alto dovuto in gran parte a un unico deputato europeo: il lituano Viktor Uspaskich guadagna circa tre milioni di euro all'anno».