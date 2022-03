Putin si paragona a JK Rowling: «L'Occidente vuole cancellarci». La replica: lui stermina civili

«Oggi stanno cercando di cancellare un'intera cultura millenaria: la nostra gente». Così Vladimir Putin in un'intervista alla televisione russa parla dell'atteggiamento occidentale verso la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina , citando il caso dell'autrice di Harry Potter JK Rowling "cancellata" «solo perché non soddisfaceva le richieste sui diritti di genere».

Il caso JK Rowling

Nel suo discorso Putin fa riferimento allo scandalo scoppiato a seguito di alcune dichiarazioni della scrittrice inglese JK Rowling consider offensive per le persone trans. Tra queste l'opinione espressa in un lungo saggio in cui dice di essere preoccupata per «il nuovo attivismo trans che spinge a erodere la definizione legale di sesso e sostituirla con il genere». Da allora l'autrice è stata fortemente contestata e osteggiata dal movimento LGBT , tanto che nel 2021 fu esclusa anche dalle celebrazioni del ventennale dell'uscita dal primo film di Harry Potter.

Il discorso di Putin «La cancel culture è come il nazismo»

«L'occidente cerca di cancellare la Russia» ha detto Putin nel suo discorso televisivo. Il leader russo ha poi aggiunto che «Stanno vietando scrittori e libri russi» e che è in corso «anche una campagna contro compositori russi tra cui Čajkovskij, Shostakovich e Rachmaninov» riferendosi alla cancellazione di alcuni eventi con musica russa nei paesi occidentali a seguito dell'invasione dell'Ucraina.

«Ora stanno cercando di cancellare il nostro Paese. Sto parlando della progressiva discriminazione di tutto ciò che ha a che fare con la Russia» ha proseguito il presidente russo paragonando la "Cancel Culture" ai nazisti che bruciavano i libri negli anni '30: «Qualcosa che non potrebbe mai succedere nel nostro paese, grazie alla nostra cultura». E conclude, che la cultura russa «è inseparabile dalla nostra madrepatria, dalla Russia, dove non c'è posto per l'intolleranza etnica, dove da secoli convivono rappresentanti di decine di gruppi etnici».

La risposta di J.K. Rowling

Dopo il discorso di Putin che la chiamava in causa, la risposta dell'autrice inglese non si è fatta attendere: «Critiche alla cancel culture occidentale non sono il massimo, fatte da chi sta sterminando dei civili per la loro resistenza, o che incarcerano o avvelenano chi li critica. #Iostoconl'Ucraina» ha scritto in un Tweet condividendo un articolo della BBC sull'oppositore politico Navalny.