Putin «sempre più irregolare» potrebbe soffrire di «rabbia da steroidi» causata da farmaci contro il tumore: il rapporto intelligence

Vladimir Putin soffrirebbe di un disturbo cerebrale causato da demenza, morbo di Parkinson o "rabbia da roid" derivante dal trattamento con steroidi per il tumore. Ad affermarlo alcune fonti Intelligence che spiegherebbero con l'assunzione di questi farmaci l'aspetto gonfio e pallido sfoggiato dal capo del Cremlino nelle ultime settimane nonché i suoi comportamenti "irregolari", legati all'invasione dell'Ucraina.

Citando fonti vicine al Cremlino, le figure di spicco dell'alleanza di intelligence Five Eyes - che comprende Australia, Canada , Nuova Zelanda , Regno Unito e Stati Uniti - ritengono che ci sia una spiegazione fisiologica dietro la decisione del presidente russo di invadere l'Ucraina.

La comunità dell'intelligence sta lavorando a un numero crescente di rapporti sul «comportamento sempre più irregolare» di Putin, potenzialmente collegato all'aspetto gonfio con il quale si è di recente mostrato e con la ferma volontà di mantenere a distanza i visitatori del Cremlino.

Ucraina, diretta: attacco a Leopoli, bombardamenti vicino alla Polonia. Missili su base con istruttori stranieri: 35 morti. Granate sul market: 9 vittime

Una fonte della sicurezza vicina al Cremlino ha detto: «Sono solo le fonti umane che possono offrirti il ​​tipo di quadro ricco che abbiamo della psiche di Putin». «C'è stato un cambiamento identificabile nel suo processo decisionale negli ultimi cinque anni circa. Coloro che lo circondano vedono un marcato cambiamento nella forza e nella chiarezza di ciò che dice e di come percepisce il mondo che lo circonda».

