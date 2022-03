Putin, tutte le figlie del presidente (una è "segreta"): dalla pediatra alla ballerina rock, chi sono e cosa fanno

Un matrimonio, due amanti segrete - una donna delle pulizie e una ginnasta olimpica - due figlie certe e altre non riconosciute ufficialmente: la vita privata di Vladimir Putin è piena di misteri e voci non confermate. Nonostante sia un personaggio pubblico dal 1993, quando è entrato in politica, Putin ha infatti mantenuto un atteggiamento da agente del Kgb riuscendo a far trapelare pochissimo della sua vita familiare (non ha neanche mai ammesso pubblicamente di avere figli). «Ho una vita privata in cui non permetto interferenze. Devo essere rispettato» ha detto recentemente il presidente.

Di certo su di lui c'è solo il matrimonio con Lyudmila Putina, celebrato nel 1983 e da cui il presidente ha divorziato nel 2014 dopo aver avuto due figlie. Secondo le indiscrezioni però loro non sarebbero le uniche a poter chiamare Putin "papà". Ecco cosa sappiamo delle figlie del presiedente.

Maria Faassen, pediatra e scienziata

Maria Faassen (Foto: Youtube)

La prima figlia del presidente Putin è Maria Faassen, 36 anni - il cui nome di battesimo è Maria Vladimirovna Putina e oggi conosciuta anche come Maria Vorontsova -. Nata dall'unione con Lyudmila Putina. Maria prende il nome dalla madre di Putin, Maria Ivanovna Shelomova. Ha trascorso l'infanzia nella Germania Est e l'adolescenza a Mosca e sin da bambina mostra una grande passione per la scienza.Dopo una prima laurea in biologia all'Università statale di San Pietroburgo, poi si laurea in medicina a Mosca diventando un endocrinologo pediatrico e uno dei massimi esperti russi di nanismo. È sposata con l'uomo d'affari olandese Jorrit Faassen da cui ha avuto un figlio.

Katerina Tikhonova, ballerina rock n roll

Katerina Tikhonova (Foto: Youtube)

Nata nell'agosto 1986, Katerina Tikhonova (Yekaterina Vladimirovna Putina), è la secondogenita del presidente russo e la sorella minore di Maria. Ad oggi Katerina ha abbandonato il cognome del padre e ha scelto il cognome della nonna materna facendosi chiamare Yekaterina Tikhonovna Shkrebneva. Diventata direttrice dell'Istituto per la ricerca matematica sui sistemi complessi dell'Università statale di Mosca, Katerina è in realtà più nota per essere una ballerina di rock 'n roll.

Nel 2019 è diventata membro del Consiglio russo per lo sviluppo della cultura fisica e degli sport e per anni è stata vicepresidente per il marketing della World Rock and Roll Confederation (WWRC), l'ente che organizza gare di rock n roll acrobatico in tutto il mondo.

Katerina ha avuto un figlio dall'ex marito Kirill Shamalov - coproprietario di SIBUR Holding, una società petrolchimica russa - e ha divorziato nel 2018. Al momento della fine del patrimonio è stato rivelato che i due condividevano un patrimonio da 2 miliardi di dollari.

Luiza Rozova, l'influencer 18enne figlia di una ex-donna delle pulizie

Luiza Rozova (Foto: Instagram @LuizaRozova)

Luiza Rozova, influencer russa di18 anni, non è mai stata formalmente riconosciuta dal presidente russo, ma molti credono che sia la terza figlia di Putin.

Luiza è la figlia di Svetlana Krivonogikh, 45 anni, ex donna delle pulizie ora diventata multimilionaria, attualmente co-proprietaria di un'importante banca russa e una delle donne più ricche del paese. Putin ha sempre negato questa relazione, mentre Svetlana non ha mai commentato queste affermazioni, anche se Luiza, intervistata da una testata russa, ha ammesso di assomigliare al presidente da giovane.

Rozova aveva 84.000 follower su Instagram ma 5 mesi fa ha smesso di pubblicare contenuti: il suo profilo è stato misteriosamente chiuso la scorsa settimana, dopo che la ragazza è stata presa di mira dai bulli: «Sei figlia di un assassino, criminale di guerra, psicopatico e drogato» sono stati alcuni dei commenti più soft riservati alla studentessa di San Pietroburgo. In molti le hanno chiesto di prendere posizione contro l'invasione russa, ma Luiza non ha mai commentato.

La relazione segreta con Alina Kabaeva

Alina Kabaeva (Foto: archivio)

Secondo numerose voci, Luiza Rozova non sarebbe l'ultima figlia di Putin. Da anni si parla di una possibile relazione segreta del leader russo con Alina Kabaeva, campionessa olimpica di ginnastica ritmica, soprannominata "la donna più flessibile della Russia".

Kabaeva è una delle ginnaste più premiate nella storia della ginnastica ritmica russa, con 2 medaglie olimpiche, 14 medaglie mondiali e 25 medaglie europee. È anche una modella ed è stata una deputata della Duma - il parlamento russo - fino al 2014, quando ha lasciato il posto per presiedere i Cda di un grande gruppo editoriale. Secondo le indiscrezioni, i due si sarebbero sposati segretamente e avrebbero anche avuto dei figli : la ginnasta è stata fotografata incinta nel 2015.