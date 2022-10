Putin: «Le 4 regioni ucraine nostre per sempre, ora negoziati». Usa: «Nostri militari in Europa pronti a ogni evenienza»

«La vittoria sarà nostra!». Dalla Piazza Rossa il presidente russo Vladimir Putin esulta dopo la firma per l'adesione delle quattro regioni ucraine alla Russia. «Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta». Queste le dichiarazioni dello Zar aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Un atto condannato dalla comunità globale e in violazione del diritto internazionale. Putin giovedì ha firmato i decreti che riconoscono la presunta indipendenza di Zaporizhzhia e Kherson, rispecchiando un decreto firmato a febbraio sulle regioni ucraine di Luhansk e Donetsk.

L'annessione di quattro regioni occupate ucraine alla Russia è «la scelta di milioni di persone». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che gli abitanti di Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia «diventano nostri cittadini per sempre».

Gli Stati Uniti condannano il fraudolento tentativo della Russia di annettersi oggi territorio sovrano ucraino. La Russia sta violando la legge internazionale, calpestando la carta dell'Onu e mostrando il suo disprezzo per tutte le nazioni pacifiche«. Così Joe Biden reagisce all'annessione delle regioni ucraine proclamata oggi da Vladimir Putin. »Non sbagliamoci, queste azioni non hanno legittimità«, ha aggiunto il presidente americano, aggiungendo che »in risposta ai falsi proclami russi di annessione, gli Stati Uniti, insieme ad alleati e partner, oggi stiamo annunciando le nuove sanzioni«. »Sanzioni - ha proseguito - che imporranno un costo su individui ed entità, fuori e dentro la Russia, che forniscono sostegno economico e politico ai tentativi illegali di cambiare lo status del territorio ucraino».

«I militari americani in Europa sono pronti ad ogni evenienza». Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa. «Riteniamo di avere in questo momento la capacità di rispondere a qualsiasi evenienza», ha affermato Sullivan sottolineando che sono stati inviati numerosi rinforzi per rafforzare le forze statunitensi stanziate in Europa all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

«Le fughe di gas dal Nord Stream sono state causate da un attacco deliberato. Quello che dice Putin sono solo bugie. Gli Usa non si faranno intimidire dalle sue minacce o dalle farsa che ha organizzato stamattina». Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca ribadendo che gli Usa e i loro alleati «non riconosceranno mai i territori come Russia». «Siamo preparati a difendere ogni centimetro della Nato».

«L'Italia condanna con la massima fermezza l'annessione illegale e inaccettabile da parte della Russia delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia. L'Italia ribadisce il suo pieno sostegno alla sovranità, integrità territoriale e indipendenza dell'Ucraina». È quanto si legge in un messaggio della Farnesina postato su Twitter.

PUTIN - L'Ucraina deve «cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta» dell'annessione della popolazione delle quattro regioni ucraine non è più in discussione. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

ZELENSKY - L'Ucraina non negozierà con la Russia finché Vladimir Putin ne sarà il presidente. Lo ha detto il leader ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram, replicando alle dichiarazioni capo del Cremlino durante la cerimonia di annessione di quattro regioni ucraine.

Putin begins his speech. He starts talking about the "votes" to join Russia in Russia-controlled parts of Ukraine.



"The people have made their choice [...] this is the will of millions."



Thus follows what was called "thunderous applause" in the USSR. pic.twitter.com/E4vm7M8IOQ

— max seddon (@maxseddon) September 30, 2022