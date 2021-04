Puglia, Campania e Sardegna zona rossa. Ira De Luca: «A noi meno vaccini». Lombardia e Toscana arancio

Colori delle regioni, ecco le ultime novità: Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa. Intanto, da segnalare la discesa dell'Rt nazionale: da 0,98 è passato a 0,92.

APPROFONDIMENTI COVID Zona arancione Lombardia, Toscana e Piemonte (Calabria e Puglia in... LA CABINA DI REGIA Covid, in Italia ancora otto regioni con Rt maggiore di 1. La... PALERMO Zona rossa in tutta la provincia di Palermo da domenica:... IL FOCUS Estate 2021, come viaggeremo? Boom prenotazioni di case vacanza e... POLITICA Riaperture, Speranza: «Dalle prossime settimane si apre una... ROMA Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi IL TEMA Lombardia, Piemonte, Emilia e Friuli zona arancione? Campania verso... I DATI Covid, bollettino oggi 8 aprile: 17.221 i positivi, 487 le vittime

Sono otto, poi, le regioni con Rt puntuale sopra 1. La Sardegna registra il valore più alto 1.54, seguita da Valle d'Aosta (1.39) e Sicilia (1.22). Le tre regioni più virtuose sono Friuli Venezia Giulia a 0.79, Emilia Romagna e Molise (entrambe a 0.81). Sono i dati contentuti nella bozza del monitoraggio Iss-Ministero della Salute, al 7 aprile 2021 e relativi alla settimana 29/3/2021-4/4/2021. Ecco di seguito la tabella con gli Rt puntuali delle Regioni. Abruzzo 0.89; Basilicata 1.15; Calabria 0.93; Campania 1.19; Emilia-Romagna 0.81; FVG 0.79; Lazio 0.9; Liguria 1.19; Lombardia 0.85; Marche 0.86; Molise 0.81; Piemonte 0.9; PA Bolzano 0.91; PA Trento 0.86; Puglia 1.06; Sardegna 1.54; Sicilia 1.22; Toscana 1.02; Umbria 0.97; Valle d'Aosta 1.39; Veneto 0.96.

AstraZeneca, nuova rara reazione: Ema valuta relazione con la sindrome da perdita capillare

Ira Campania

«La gente è esasperata, vede tanta confusione. Non credo che si possa andare ancora molto oltre con la zona rossa». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Canale 21, in merito alle notizie secondo cui la Campania permarrà un'altra settimana in zona rossa. «Siamo in una fase delicata - ha aggiunto - perché la zona rossa non è il lockdown ma dal punto di vista economico ha degli effetti drammatici e i sacrifici che le persone fanno da un anno pesano anche sul piano psicologico. Il virus non cresce, ma diminuisce pochissimo. L'unico modo per uscirne sarebbe un'accelerazione sui vaccini ma lo scatto per arrivare a 500mila somministrazioni al giorno ancora non c'è ». Secondo de Magistris, con l'arrivo della primavera «credo si possa consentire di cambiare registro utilizzando gli spazi all'aperto effettuando i controlli contro chi viola le prescrizioni. Noi stiamo già programmando nel migliore modo possibile la primavera e l'estate così da essere pronti e per agevolare, come abbiamo già fatto fin dal primo lockdown, per quanto possibile le attività commerciali nei limiti di quello che possono fare i Comuni che vivono a loro volta una situazione drammatica perchè non incassano più nulla».

UK, le compagnie aeree criticano il piano del governo per la ripartenza del turismo

De Luca protesta

Il governatore della Campania dice di condividere il «grido di dolore di Draghi rispetto a qualche 30enne che ha scavalcato anziani nella vaccinazione». «Bene con rispetto e parafrasando il grido di dolore di Draghi, mi rivolgo al presidente del Consiglio e a mia volta dico: con quale coscienza si può togliere ai cittadini campani una quantità di 210mila dosi di vaccino? Mi auguro che il mio grido di dolore sia ascoltato», ha detto su Fb. «La coscienza deve funzionare sempre, non a corrente alternata», ha aggiunto.

Zona rossa, faq aprile. Ristoranti, palestre, cinema: le regole (e cosa cambia dal 20)

Zona arancione, «aperture dal 20 aprile». Regioni in pressing sul governo: migliorano i dati, priorità palestre

Speranza pronto a firmare il decreto

«Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all'arancione, cio significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al convegno organizzato da Fratelli d'Italia "Riapri Italia". «La situazione in Europa non è facile. La Francia è in lockdown, la Germania invoca un nuovo lockdown. Da noi le chiusure e le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i primi risultati. Oggi diverse Regioni andranno in area arancione. Ma dobbiamo essere molto prudenti».

Covid, Locatelli: Rt nazionale migliora ancora

Secono la mappa epidemiologica d'Europa aggiornata dall'Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie a colorarsi di rosso scuro questa settimana è la Toscana, che si va ad aggiungere a Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia. Le Marche e le province autonome di Trento e Bolzano tornano rosse, abbandonando il rosso scuro. E si colora di rosso questa settimana anche la Sardegna che per diverso tempo è stata arancione, colore che contraddistingue un livello più basso di rischio. Anche il resto dell'Italia è rossa.