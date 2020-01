«Pubblicità occulta», l'Antitrust indaga su Mambo Salentino

Pubblicità occulta nel videoclip del tormentone estivo “Mambo salentino”, della leccese Alessandra Amoroso e della band salentina dei Boomdabash.

L'Antitrust indaga sulla presenza di chiari riferimenti ad una nota marca di birra – la Peroni - che compaiono più volte nel video ufficiale della canzone, visto sul web oltre 75 milioni di volte.

In particolare, il procedimento istruttorio avviato dall’Autorità garante del commercio e del mercato riguarda la presenza nel video di prodotti (la birra) senza che venga esplicitata la finalità commerciale.

Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata dall’Unione nazionale consumatori.

Nel video si vede distintamente un uomo con una cassa di birra sulle spalle, un ragazzo che beve da una bottiglia nonché un brindisi a tavola. Tutto con il medesimo marchio.

“Nei mesi scorsi – ha dichiarato il presidente dell’Unc Massimiliano Dona – questi videoclip musicali hanno attratto la nostra attenzione per la presenza di prodotti commerciali ben evidenti sulla scena, ma senza alcuna indicazione commerciale. Nello specifico si tratta del marchio e prodotti Birra Peroni”.

Sotto la lente dell’Antitrust c’è anche un altro video musicale, quello di Fabio Rovazzi “Senza pensieri”, realizzato con Loredana Bertè e J-Ax, in cui compaiono prodotti a marchio LG e Wind Tre. © RIPRODUZIONE RISERVATA