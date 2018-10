Professoressa fa sesso con uno studente di 17 anni. E nella foto segnaletica... sorride all'obiettivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unsmagliante, come se le stessero scattando la nuova foto per il profilo di Facebook o per un post su Instagram. In realtà si trattava di unache l'aveva appena. La protogonista è una professoressa di 28 anni, Sarah Madden Fowlkes.La donna, sposata del Texas, in principio (al momento dello scatto della foto) si era dichiarata innocente e il suo avvocato aveva cercato di avvalorare la tesi sostenendo come «una persona che sorride così durante la foto segnaletica non può essere colpevole». Tuttavia nei giorni successivi l'insegnante di anatomia e fisiologia della Lockhart High School si è dichiarata colpevole, ammettendo di aver fatto sesso con lo studente.Comegli investigatori hanno avviato l'indagine dopo aver ricevuto una segnalazione da un amministratore della scuola. Le indagini li hanno condotti al ragazzo, che era in contatto con Fowlkes. Ed è emerso quanto fosse successo tra loro. Dopo la confessione la donna dovrà passare quattro anni di aggiudicazione differita, pagare una multa e consegnare la licenza da insegnante.