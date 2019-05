Professore si toglie la vita a scuola impiccandosi in palestra, malore per tre studentesse

Incredibile fatto di cronaca in una scuola media di. Un professore di musica, dell'età di 50 anni, si è tolto la vita e sono stati alcuni studenti a ritrovare il corpo in palestra dove si è impiccato. Sotto choc i ragazzi di fronte a uno spettacolo che mai avrebbero immaginato di vedere. Ancora non si conoscono i motivi del gesto che ha spinto al suicidio il docente. Immediatamente sono stati allertati forze dell'ordine e personale sanitario del 118 giunti sul posto poco dopo, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.