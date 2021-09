Mangiano di tutto al ristorante e prima del conto si danno alla fuga

Mangiano al ristorante e scappano senza pagare il conto. E' successo a Sirolo, perla del Conero nelle Marche. Sembra la scena di una commedia all’italiana (chi non ricorda la settimana da sbafo del Conte Mascetti, interpretato da Ugo Tognazzi, in “Amici miei – Atto II” o la fuga dall’osteria dei quattro fuoricorso nel film “I laureati” di Pieraccioni?), ma anziché strappare un sorriso davanti allo schermo, ha lasciato con l’amaro in bocca gli inconsapevoli coprotagonisti della “goliardata”.

APPROFONDIMENTI DRAMMA Esce dal Mc Donald's e crolla sull'asfalto: 16enne lotta tra... NOVITà Green pass, avrà validità di 12 mesi: la decisione...

A darsela a gambe levate, martedì scorso dopo un pasto luculliano consumato in un noto locale di via Monteconero a Sirolo, sono stati due uomini e una donna. La notizia è riportata da Il Corriere Adriatico.