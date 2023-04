Il pranzo di Pasqua, la guida: colori pastello, uova e canditi (da non discriminare)

Gratitudine, gioia, freschezza: a Pasqua la tavola dovrebbe esprimere, più del solito, questi valori. Dai colori all'uovo, alla colomba, i dolci e le tradizioni. La guida.

I colori della tavola

I colori pastello, dalle sfumature del viola al fucsia, al color panna, all’azzurro polvere, al verde acido o i fiori di campo, magari sparsi in piccoli vasi in modo apparentemente casuale, contribuiscono ad evocare questi sentimenti. Anche le uova naturali, svuotate, decorate e allestite nei loro contenitori di cartone, forniscono un’atmosfera originale.

L'uovo

Ed è proprio l’uovo il simbolo indiscusso della Pasqua: amato da grandi e piccini, soprattutto nella versione di cioccolato, l’uovo, prima ancora di essere un simbolo della Resurrezione, era già un dono beneaugurante in regioni ed epoche diverse fra loro: le uova sode decorate, in occasione di festività pagane, auspicavano la rigenerazione della natura dopo il freddo invernale.

I regali

Regalare un uovo di cioccolato, anche ad un adulto, al coniuge, ai figli anche se cresciuti, è un atto sempre gradito. Chi lo riceve, ringrazia senza dare nulla per scontato.

La colomba

Accanto all’uovo di cioccolato c’è lei, la colomba pasquale, simbolo di pace, speranza e salvezza. Alcune leggende fanno risalire questo dolce all’epoca longobarda, addirittura al re Alboino che, durante un assedio, a metà del VI secolo, si vide offrire, in segno di pace, un pan dolce a forma di colomba. Qualunque sia la sua origine, è però certo che la prima colomba pasquale prodotta su larga scala, risalga ai primi anni trenta del ‘900 quando, per ottimizzare gli impianti di produzione per i panettoni, l’azienda milanese Motta pensò alla colomba come dolce con uvette e canditi da consumare durante la Quaresima (eccetto, naturalmente, coloro che decidono di non “toccare gli zuccheri” per quaranta giorni. Sono molti di più di quanto potete immaginare!).

Chi non ama i canditi, non li toglierà come “facesse le pulci”, ma eviterà di prendere la fetta che va mangiata con le mani e non, per fare “i fini”, con coltello e forchetta.

Gli auguri e... gli amici

Gli auguri di Buona Pasqua possono essere l’occasione per risentire persone e parenti con cui non avete una frequente consuetudine, ma sappiate che, secondo il galateo, non sono necessari come a Natale o per l’inizio dell’anno nuovo; dopo tutto vale il detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”.