Insedia il seggio e le comunicano di essere positiva: presidente sostituita con tutti gli scrutatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA - Una presidente di seggio ha ricevuto la comunicazione di essere positiva al coronavirus poco dopo averlo insediato: è successo nel pomeriggio a Potenza , nella scuola media Busciolano. Secondo quanto si è appreso, dopo aver ricevuto la comunicazione, la donna ha subito lasciato l'istituto scolastico, nel rione Santa Maria del capoluogo lucano, mentre gli scrutatori - che saranno sostituiti - sono in attesa di ricevere indicazioni sulla possibilità di effettuare il tampone. Per la scuola - dove vi sono quattro seggi - è stata predisposta la sanificazione, che dovrebbe essere fatta in serata.