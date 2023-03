Pd, Capone e Gribaudo vicepresidenti all'unanimità

La deputata Chiara Gribaudo e la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, leccese, sono le nuove vicepresidenti del Pd. È l'esito della votazione in assemblea, in corso a Roma. Il "sì" è arrivato all'unanimità. Al congresso, sia Gribaudo sia Capone hanno sostenuto la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd.

Schlein proclamata segretaria

L'assemblea del Partito Democratico è in corso al Centro congressi "La Nuvola" all'Eur. Ci sono settecentocinque delegati in presenza, 221 in collegamento, 417 invitati. In apertra Elly Schlein è stata proclamata segretaria del Pd. La presidente della commissione Congresso Silvia Roggiani ha letto i risultati delle primarie e, dopo un lungo applauso per Stefano Bonaccini, ha proclamato Schlein vincitrice. Una lunga standing ovation dell'Assemblea dem ha salutato le parole della Roggiani.

Le parole di Emiliano su Schlein

«Sono perfettamente d'accordo con il discorso di Elly Schlein perché il voto alle primarie e il tesseramento nel partito devono essere liberi e senza pressioni di sorta così come è sempre stato nel Partito democratico pugliese. Mi auguro che Elly Schlein riesca a sciogliere tutte le correnti ed evitare che ne nasca una sua, suo malgrado. Il Partito democratico ha bisogno di una profonda rivoluzione che elimini tutti i nomi del passato che non riuscivano a portare né idee né consenso alla nostra comunità. Basta con i leader che non erano capaci di vincere le elezioni neanche nel loro comune e che non si candidavano nei collegi ma solo nelle liste bloccate». Lo afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. «L'abbraccio tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini - prosegue - descrive la volontà di entrambi e di tutti noi di cogliere questo risultato. Per me che non ho mai fatto parte di una corrente del Pd questa potrebbe essere veramente la rivoluzione che cercavo. Ad Elly i migliori auguri per questa grande sfida».