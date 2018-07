50 Top Pizza 2018: la classifica delle migliori pizzerie d'Italia. Al primo posto Pepe in Grani

La pizza migliore d'Italia si mangia da Pepe in Grani: lo hanno decretato gli "Oscar" del settore assegnati da '50 Top Pizza', la prima guida on line interamente dedicata alle pizzerie d'Italia.

Pepe in Granì di Franco Pepe è salita per il secondo anno consecutivo sul podio più alto, rubando ancora una volta la scena a Napoli, per la sua creatività e innovazione e trascinando di nuovo l'attenzione internazionale su un piccolo paese di poche migliaia di abitanti.



Quest'anno la premiazione si è svolta nello storico teatro Mercadante a Napoli e le migliori 50 pizzerie sono state scelte tra mille da un capo all'altro d'Italia per la guida ​firmata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, da Albert Sapere e Barbara Guerra, curatori delle Strade della Mozzarella (Lsdm). Sotto la lente di ingrandimento, oltre al prodotto, anche tutto ciò che a quest'ultimo ruota attorno, dal servizio all'arredamento, passando per le carte dei vini, delle birre e degli oli extravergine d'oliva. A giudicare, nel rispetto dell'anonimato e pagando il conto, 100 ispettori, coadiuvati, per la stesura del ranking finale, da una giuria di qualità composta da 20 esperti nazionali.



LA CLASSIFICA



1. Pepe in Grani, Caiazzo

2. I Masanielli Francesco Martucci, Caserta

3. 50 Kalò, Napoli

4. I Tigli, San Bonifacio

5. Pizzeria La Notizia 94, Napoli

6. Gino Sorbillo ai Tribunali

7. La Gatta Mangiona, Roma

8. Pizzeria La Notizia 53, Napoli

9. Francesco e Salvatore Salvo

10. Pizzeria Starita a Materdei, Napoli

11. Concettina ai Tre Santi, Napoli

12. Lievito Madre al Duomo, Milano

13. ‘O Fiore Mio, Faenza

14. Casa Vitiello, Caserta

15. Dry, Milano

16. Sforno, Roma

17. Pizzeria Da Attilio, Napoli

18. Patrick Ricci, San Mauro Torinese

19. L’Antica Pizzeria Da Michele, Napoli

20. Saporè, San Martino Buonalbergo

21. Berberè Castel Maggiore

22. Tonda, Roma

23. La Masardona, Napoli (Premio giovane dell'anno a Cristiano Piccirillo)

24. Santarpia, Firenze

25. 10 Diego Vitagliano, Napoli

26. Grigoris, Mestre

27. Le follie di Romualdo, Firenze

28. Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia

29. Seu Pizza Illuminati, Roma

30. In Fucina, Roma

31. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0

32. La Sorgente, Guardiagrele

33. Carmnella, Napoli

34. O Scugnizzo, Arezzo

35. Pizzeria Apogeo, Pietrasanta

36. Le Parùle, Ercolano

37. Fandango Racconti di Grani, Filiano

38. Lievito 72, Trani

39. Pizzeria Da Zero, Milano

40. Osteria Pizzeria Perbacco, La Morra

41. La Braciera, Palermo

42. Percorsi di Gusto, L’Aquila

43. Mistral dal 1959, Palermo

44. Pizzeria Mamma Rosa, Ortezzano (Fermo)

45. I Masanielli Sasà Martucci, Caserta

46. Enosteria Lipen, Triuggio

47. Marghe, Milano

48. Fresco Caracciolo, Napoli

49. Framento, Cagliari

50. La Divina Pizza, Firenze

