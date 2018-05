Pinuccio minacciato, un proiettile a casa dell'inviato di Striscia la Notizia

Minacce per Pinuccio, lo youtuber star pugliese diventato poi inviato di Striscia la Notizia. Dopo le sue fantasiose

«telefonate» che lo hanno fatto diventare famoso sui social, Pinuccio: da due mesi circa, si occupa a Taranto della 'parentopoli' e 'appaltopoli'.Nella cassetta postale della sua abitazione, a Bari,, non accompagnato da alcun biglietto - secondo quanto recita un comunicato del tg satirico di Canale 5 - l'inviato ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri. Le sue inchieste avevano portato anche alle dimissioni dell'ex assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano.E proprio Mazzarano ha inviato il suo messaggio di solidarietà all'inviato di Striscia. «A Pinuccio, ai suoi collaboratori ed alla trasmissione Striscia la Notizia esprimo piena solidarietà», afferma in una nota l'ex assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia dimessosi dopo la messa in onda dei servizi su Taranto, commentando il ritrovamento di un proiettile nella cassetta postale dell'abitazione dell'inviato del Tg satirico. «Un vile gesto» aggiunge Mazzarano che dice di «confidare nel lavoro delle forze dell'ordine che sono certo - conclude - faranno presto chiarezza».