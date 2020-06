Pierluigi Diaco malore in diretta a Io e Te: «Scusate, sono pieno di Toradol...». Ecco cosa sta succedendo

Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Pierluigi Diaco si sente male a Io e Te : «Scusate, sono pieno di Toradol...». Oggi, il conduttore del salotto di Rai1 ha deciso di andare in onda nonostante prima della diretta non stesse bene. Durante l'intervista a Claudio Lippi, Diaco ha spiegato l'accaduto.

Leggi anche > Rita Dalla Chiesa spiazza tutti a Io e Te: «Ho fatto l'amore lì...». Pierluigi Diaco reagisce così

«Ho una forte emicrania - spiega -. Ne soffro da tanti anni, stanotte non ho dormito. Ne ho una forma prepotente, se non prendi in tempo i farmaci rischia di persistere e persiste, ma questo è il lavoro più bello del mondo».

Lippi cerca di sdrammatizzare: «Ma ti è venuto il mal di testa perché ci sono io? Si vede che hai l'occhietto un po' spento, ma d'altronde con me davanti...». Risate in studio.

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA