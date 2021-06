Pfizer e Moderna, «chi è vaccinato sarà immune per anni». L'ultimo studio degli scienziati

Immuni al virus Covid-19 per anni. A sostenerlo è uno studio della "Washington University School of Medicine", pubblicato sulla rivista "Nature". Secondo la ricerca, della quale viene diffuso un abstract, le persone vaccinate con Pfizer e Moderna, ossia vaccini mRna, hanno una protezione duratura contro il Covid e potrebbero non aver bisogno di una dose di richiamo per anni.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Vaccini, la frenata delle prime dosi. Caos green pass per i guariti IL CASO Si viaggia col Green Pass, ma all'Europa non basta: utilizzarlo... LA POLEMICA Tifosi inglesi sabato a Roma. D'Amato: «Rispettare la... IL PIANO Lazio, vaccini in discoteca. Il piano per i giovani: camper per... COVID Vaccini, tagli a forniture Pfizer e fuga da AstraZeneca: la campagna... SPAGNA Covid, maxi-focolaio alle Baleari: 18enne ricoverato in terapia... SALUTE Variante Delta, 14 casi al campus estivo ITALIA Rave party a Maleo: preoccupa un focolaio di variante Delta PADOVA Variante Delta, donna di 49 anni (non vaccinata) finisce in terapia... ROMA Variante Delta, per ora il Green Pass italiano non cambia: per averlo...

A maggio, ad arrivare alla stessa coonclusione, era stato un altro studio diffuso dal sito divulgativo di ricerche biologiche BioRxiv, secondo il quale, con i vaccini mRna, le cosiddette cellule B di memoria continuano a maturare e rafforzarsi per almeno 12 mesi, come accade dopo avere contratto l'infezione. Pfizer e Moderna, inoltre, avrebbero prodotto alti livelli di anticorpi anche contro tre varianti del Coronavirus, inclusa la variante Beta, rispetto alle quali, si pensava, che fossero meno efficaci.

The Pfizer-BioNTech and Moderna Covid-19 vaccines may protect against the coronavirus for years, a study of more than a dozen vaccinated people found.

The findings add to evidence that most people immunized with the mRNA vaccines may not need boosters.https://t.co/U7eNTP9bvI

— The New York Times (@nytimes) June 28, 2021