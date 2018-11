Aveva la passione dell'orto: muore avvelenato dai pesticidi che usava

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - È un giorno di fine settembre quando, 75 anni, di Ponte San Nicolò, si presenta al pronto soccorso in preda alle convulsioni. Una situazione talmente grave, che il pensionato non riesce neppure a parlare: un mese dopo muore per avvelenamento. Il decesso diventa un giallo perchè nel sangue gli vengono trovate tracce di un pesticida. Che un muratore in pensione con la passione per l'agricoltura usi i diserbanti è normale, ma gli inquirenti vogliono chiarire le circostanze in cui il veleno è stato ingerito. Di certo non aveva intenzioni suicide. Cosa è successo quel giorno?I carabinieri hanno perquisito l'abitazione di Bassan trovando vari contenitori di pesticida e diserbanti. Poi gli investigatori dell'Arma hanno anche sentito la moglie del pensionato, una giovane romena, sposata in seconde nozze. «mio marito», ha spiegato la donna. Sul corpo di Bassan è stata eseguita l'autopsia. Ora gli investigatori stanno attendo il risultato degli esami tossicologici. «Era un solitario con la passione per il suo orto», raccontano i conoscenti.