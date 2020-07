Peste "nera" in Mongolia, due contagi e scatta la quarantena: «Hanno mangiato carne di marmotta»

Peste nera in Mongolia. Avrebbero contratto la malattia mangiando carne di marmotta. I casi di contagio da "peste nera" sono un giovane 27enne e un'altra giovane donna dall'età ancora sconosciuta. La regione che ha registrato la malattia è Khovd, in Mongolia occidentale, al confine con la Russia, zona dove è scattata la quarantena. Lo rende noto il Moscow Times, che riporta come fonte alcuni media locali.

Secondo il Centro nazionale della Mongolia per la malattia zoonotica (Nczd), i test di laboratorio hanno confermato che i due individui hanno contratto la cosiddetta "peste delle marmotte". E sono in corso test su altre persone che sono entrate in contatto con i due contagiati. I campioni sono stati prelevati da 146 persone che, a suo dire, hanno avuto contatti con le due persone infette e sono stati identificati 504 individui che hanno avuto un secondo contatto.

La quarantena è stata disposta dalle autorità sul capoluogo di provincia e su uno dei distretti della regione, a circa 500 chilometri a sud delle repubbliche siberiane meridionali di Tyva e Altai. Ai veicoli è momentaneamente

vietato l'accesso in questa area.

