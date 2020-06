Milano, Nicolò Pesce arrestato per la truffa dei diamanti: nella sua rete Vasco e Panicucci

ai danni di decine di migliaia di risparmiatori

Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli

, conclusa nel 2019 e che aveva consentito di accertare la «commissione di una truffa - spiega la Gdf - per diverse centinaia di milioni di euro,, da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all'effettivo valore». Della maxi truffa, con profitti illeciti per quasi 500 milioni di euro, erano rimasti vittime anche vip come. L'indagine era stata chiusa a carico di 87 persone fisiche e 7 società, tra cui anche gli istituti di credito Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, BancaAletti. In passato furono già sequestrati, anche alle banche, circa 700 milioni.

Truffa dei diamanti, a Vasco Rossi li propose Bpm: «La rockstar pagò oltre 2,5 milioni»

Approfondendo, poi, i flussi finanziari di una delle società le cui quote erano già state sottoposte a sequestro, i finanzieri hanno ricostruito «il complesso meccanismo di riciclaggio utilizzato per occultare una parte dei proventi della truffa, anche attraverso l'interposizione di numerose persone fisiche e giuridiche». Le indagini hanno permesso di accertare che Pesce avrebbe «riciclato e reinvestito i propri guadagni illeciti in fondi gestiti da una società d'investimento lussemburghese» e finanziando «numerose imprese» a lui riconducibili, tutte attive nel centro-nord: «un ristorante a Forte dei Marmi, una cava di marmo, una sartoria ed un concessionario di autovetture» a Carrara e due società di recupero crediti e intermediazione immobiliare con sede a Milano. Le attività della Gdf sono state effettuate a Milano, Roma, Varese e nelle province di Lucca e Massa Carrara ed hanno portato al sequestro di «53 rapporti finanziari, 21 partecipazioni societarie, un immobile e un'autovettura».