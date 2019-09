© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autista A. M., 58 anni, di Montesilvano, anche lui in ospedale per accertamenti, ha evitato la strage. «Se non ci sono state conseguenze più gravi - dice il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito - è perché l'autista è stato bravo e coraggioso. Quando l'auto gli è venuta addosso ha sterzato finendo contro l'albero, evitando così la scarpata. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se il bus fosse precipitato capovolgendosi con il mezzo pieno di ragazzi. Per me quest'uomo è un eroe».L'autista della Tua (l'azienda dei trasporto pubblico dell' Abruzzo ) ha riportato un forte stato di choc ma le sue condizioni sono abbastanza buone. Ha aiutato i ragazzi a uscire dal pullman e si è accertato che tutti fossero soccorsi. Con la camicia sporca di sangue ha fornito indicazioni ai vigili del fuoco e ha aiutato a ricostruire l'accaduto. L'autista è stato sottoposto a tutti i test di rito ed è risultato sempre negativo. E' una persona molto conosciuta e tutti lo giudicano un ottimo professionista.