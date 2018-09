Esplode un prodotto per la pulizia del bagno, donna di 32 anni muore ustionata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morta nella notte tra venerdì e sabato, al centro Grandi Ustionati di, la ragazza di 32 anni che lo scorso 13 agosto era rimasta gravemente ferita dalle fiamme all'interno del proprio appartamento a San Martino in Colle,Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri, la ragazza stava svolgendo dellequando del liquido infiammabile, probabilmente usato per pulire, ha originato una vera e propria esplosione all'interno della stanza. Lei aveva cercato di ripararsi ma le fiamme l'avevano investita e, nel tentativo di cercare riparo, era caduta dalla finestra dell'appartamento nel giardino condominiale. Le sue condizioni erano apparse subito disperate.Da un dramma a una buona notizia. C'è un cauto ma comunque reale ottimismo circa le condizioni di un'altra giovane donna, rimasta coinvolta lo scorso 16 agosto in un incidente stradale a Ponte Felcino tra un'auto e un mezzo della Gesenu. A seguito di quell'incidente era morto il suo compagno mentre lei è stata ricoverata in Rianimazione. Da quanto si apprende dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera, c'è un cauto ottimismo tra i medici della Rianimazione.