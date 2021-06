Perugia, nella notte auto contro il muro di una casa: gravissimi due giovani

PERUGIA- Ancora un incidente lungo le strade di Perugia. Nella notte sono rimasti gravemente feriti due giovani di 21 anni. L'auto sulla quale stavano viaggiando si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione lungo la strada che collega Capanne e Bagnaia. I due ragazzi sono stati estratti dalle lamiere dall'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto il 118 e la polizia locale per i rilivi dell'incidente. I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Altto incidente in serataa in via Nervi nella strada che in senso unico scende in direzione Solomeo. Si sono scontrate due auto, una andava contromano. C'è un ferito lieve.