Pensioni, la legge di Bilancio 2023 introduce alcune novità, come Quota 103, che permetterà a chi ha almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi di andare in pensione con una finestra mobile di tre mesi (sei mesi per il lavoro pubblico). Solo le coorti del 1960 e del 1961 (ovvero, coloro che hanno 62 o 63 anni) saranno interessate dalla misura. Inoltre, verrà modificata la percentuale di rivalutazione delle pensioni in base all'inflazione, con una stretta sull'Opzione donna e un innalzamento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Non cambierà invece l'età per il pensionamento, che resterà a 67 anni. L'Ape sociale, invece, verrà prorogata per un altro anno, permettendo a chi ha almeno 63 anni e si trova in difficoltà di ottenere un'indennità in attesa dei requisiti per la pensione.

Caro bollette, Sangiuliano: «40 milioni per teatri, cinema, sale da concerto, musei e luoghi della cultura» https://t.co/mcMyiwoeNQ — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) December 30, 2022

Le pensioni di gennaio in pagamento dal 3, ecco la turnazione agli sportelli

Ecco in sintesi le regole per il pensionamento in vigore dal 2023.