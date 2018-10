Stupra un neonato di due settimane: pedofilo sorvegliato 24 ore per proteggerlo dagli altri detenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo accusato di averundi due settimane è stato arrestato e ora in carcere ha una protezione 24 ore su 24 dagli altri detenuti. Il bambino sta lottando per la vita nell'unità pediatrica del Royal Belfast Hospital for Sick Children.Il presuntoè un uomo di 25 anni ed è detenuto del penitenziario di Maghaberry, dove viene trattato come "Special Person At Risk". Una fonte ha detto al Sun: «È stato localizzato in un'unità sicura per garantirgli protezione ed è anche sorvegliato a vista 24 ore su 24 nel caso in cui mostri la presenza di pensieri suicidi».Il nome dell'uomo non può essere riportato per proteggere l'identità del bambino.