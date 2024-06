«La presenza di Zelensky al vertice mondiale in Puglia è inopportuna perché spinge ancora una volta a fornire armi. Il G7 deve essere libero di pensare ad una strategia che porti allo stesso tavolo i due contendenti, quindi anche Putin. Se ce n'è solo uno siamo ancora una volta perdenti. Perdiamo cioè di vista la visione pacifica e dialogante per uscire da questo conflitto. Il rischio di un'escalation verso la terza guerra mondiale è ormai elevatissimo». Va dritto al punto il vescovo pugliese Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi. Al summit dei grandi della Terra di Borgo Egnazia ci sarà anche il presidente dell'Ucraina: una presenza che viene vista come un passo in avanti sulla strada che però allontana dalla pace.

APPROFONDIMENTI REGIONE G7, c'è la conferma della premier: in Puglia anche Zelensky REGIONE G7, l’ipotesi: ci sarà Zelensky. Sul piatto l’accordo con Biden IL VERTICE Il G7 in Puglia, anche Erdoğan a Borgo Egnazia. Sicurezza, al lavoro sul piano REGIONE G7 in Puglia, blocco dei voli passeggeri in aeroporto: «Cieli chiusi per quattro ore». Ecco la lista dei collegamenti a rischio

I timori

Il presule originario di Bisceglie, ed arcivescovo emerito di Altamura, non nasconde la sua preoccupazione per gli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. «Ora basta mandare armi. Noi non ci stiamo. Siamo sull'orlo di un precipizio. Se Zelensky - riflette il presidente italiano del movimento cattolico internazionale per la pace - dovesse trasgredire per un momento alla raccomandazione, peraltro abbastanza ipocrita, di Biden, Macron e della Germania, di stare attento a non lanciare missili sul territorio russo, lo scenario sarebbe inquietante. Questo è un gioco drammatico e siamo alla resa delle diplomazie che non si sono messe proprio in gioco. Il G7 – tuona Ricchiuti - assuma quindi una decisione forte: Usa, Onu e Europa mettano Zelensky e Putin attorno ad un tavolo, dopo due anni e mezzo di morte e devastazione. Ora bisogna scommettere sul dialogo, devono tacere le armi. Mi viene in mente la lettera firmata nel 1987 da alcuni vescovi pugliesi, di cui era anima e promotore don Tonino Bello. Ecco, noi rischiamo di far diventare la Puglia arco di guerra, anziché arca di pace. Bisogna fermare l'invio di armi e convincere Zelensky ad una decisione coraggiosa e audace, quella di sedersi attorno ad un tavolo con Putin».

La sferzata arriva proprio mentre Ricchiuti fa rientro da Bergamo, dopo la marcia della pace di sabato scorso a Sotto il Monte, la città di papa Giovanni XXIII. E il G7 in Puglia sarà epocale anche perché per la prima volta nella storia ci sarà il pontefice. «Abbiamo una posizione molto critica su questo summit perché temiamo che tutto si risolva in un gioco di parole. La presenza di papa Francesco - sottolinea il presidente di Pax Christi - non può che essere di incoraggiamento al G7 a percorrere vie di giustizia e di pace, anche se la sua voce è isolatissima. Il papa ha risposto ad un invito e ha fatto bene, spero solo che questo invito non sia strumentalizzato come una passerella per la visibilità politica di qualcuno. Finora la sua voce è inascoltata, soprattutto dai grandi della Terra. Se si invita il papa, che è spiritualmente il punto di riferimento di un miliardo e mezzo di persone, bisogna poi avere il coraggio anche di provare ad attuare ciò che dice».

L’allarme di Ricchiuti risuona anche nelle parole di don Salvatore Leopizzi, parroco a Gallipoli e responsabile diocesano della commissione “Giustizia, pace e salvaguardia del Creato”. «Ci sia ascolto sulle necessità reali del mondo, i grandi della Terra - afferma - non ascoltino soltanto i calcoli di potere, i nazionalismi ideologici, economici e culturali, la presenza del Papa porti un respiro di universalità e di umanità che chiede un cambio di rotta decisivo e radicale sulla cultura della pace e del dialogo. Bisogna assicurare all'umanità un futuro che non sia di guerra, di armi e di lotta fratricida e quindi di autodistruzione. L'appello del papa è alla coscienza dell'umano che oggi è seriamente in pericolo. Ascoltare Francesco non sia solo un rito, bisogna seguire invece il realismo profetico del papa. Non è buonismo: ci dice ciò che suggerisce la coscienza umana, non di una religione. Zelensky, dal canto suo, chiederà sostegno militare ed è anche comprensibile, ma serve - sottolinea don Leopizzi - un cambio di marcia e di prospettiva se si vuole evitare la guerra mondiale. Siamo in questo crinale apocalittico, come diceva padre Balducci, e tutti siamo chiamati a intraprendere un percorso di salvezza globale, altrimenti il rischio del suicidio cosmico è dietro l'angolo. Meno linguaggio delle armi, meno scontro muscolare e più fiducia nel dialogo e nell'umanità, la strada non può che essere questa».

Per Rocco D'Ambrosio, sacerdote della diocesi di Bari e ordinario di filosofia politica presso la Pontificia università gregoriana di Roma, «un conto è fornire a Zelensky le armi per difendersi dall'aggressione compiuta dalla Federazione russa, un altro è fornire missili a lunga gittata o aerei F16 per attaccare la Russia, ovvero per la controffensiva sul territorio russo. È etico - spiega D’Ambrosio - aiutare l'Ucraina, che è la vittima, a difendersi, ma non si può sostenere un'aggressione militare, altrimenti si fa lo stesso errore di Putin. Non è facile, ma la pace si può tentare solo con un accordo tra Russia e Ucraina, senza vincitori, né sconfitti».