Morto il passeggero che causò malori a bordo di un aereo: il suo cattivo odore colpa di un batterio killer

È morto, il passeggero di un volo che, emanando un odore disgustoso, aveva causato malori e vomito tra le persone che gli siedevano accanto, costringend o anche i piloti ad un atterraggio d'emergenza a Faro, in. Il volo era un Transavia da Gran Canaria ad Amsterdam. Andrey Suchilin era un musicista rock russo.LEGGI ANCHE ----> L'atterraggio di emergenza Con la notizia del decesso, è giunta una inquietante rivelazione: quel fetore non era dovuto ad una scarsa igiene personale, bensì alla malattia che ha condotto l'uomo, di nazionalità russa, al coma e alla morte. Come riporta Metro.co.uk , Suchilin emanava un odore fortissimo e poco gradevole, ed aveva costretto i piloti del, da Gran Canaria a Amsterdam, ad un atterraggio d'emergenza a Faro, in. Molti passeggeri, a causa dell'odore sgradevole, avevano iniziato a sentirsi male e a dare di stomaco, mentre il personale di volo cercava di isolare Suchilin in un bagno. L'uomo, ricoverato in ospedale dopo l'atterraggio d'emergenza, era entrato insolo due giorni dopo ed èieri, dopo quasi un mese di agonia.L'odore emanato dall'uomo non era altro che la conseguenza della grave malattia che ha colpito l'uomo: uncapace di distruggere internamente la pelle e i tessuti gli aveva infatti causato una necrosi molto grave, sfociata poi in una vera e propria, il preludio alla morte.