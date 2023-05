Starlink, stasera nuovo passaggio dei satelliti visibile ad occhio nudo anche in Puglia

Ore 21:48: tutti con lo sguardo all’insù: nuovo passaggio dei satelliti Starlink visibile in tutta Italia ad occhio nudo. Ecco come individuarli. Non ci sarà molto tempo: solo cinque minuti durerà il passaggio della costellazione di satelliti di proprietà di SpaceX - fondata nel 2002 da Elon Musk - che punta a fornire una copertura internet globale.

Niente paura dunque non si tratta di alcun attacco da parte di Ufo, anzi. In orbita terrestre bassa (LE) i satelliti hanno già fatto il loro passaggio, anche sulla Puglia. Questa sera - 21.48 e per soli 5 minuti - i più attenti potranno rivedere lo spettacolo in cielo, soprattutto se si è lontani dalle luci della città.