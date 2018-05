Parma choc, mamma tenta di strangolare figlia di un anno con la canottiera della bimba

Con la figlia di un anno in braccio, ha tentato di strangolarla con la canottiera della piccola. È successo a Parma giovedì sera e la donna, una nigeriana di 30 anni, incensurata, è stata arrestata dalla Polizia. Intorno alle 23, racconta la Gazzetta di Parma, erano arrivate al 113 diverse segnalazioni della donna in strada che urlava, con la bambina in braccio.



Era in stato di alterazione e i poliziotti intervenuti erano riusciti inizialmente a calmarla, convincendola ad andare in casa. Ma lì la straniera avrebbe continuato a straparlare e gli agenti allora hanno deciso di chiamare il 118. Mentre stavano aspettando l'ambulanza, con un gesto improvviso la nigeriana ha tolto la canottiera alla piccola e gliel'ha attorcigliata intorno al collo. Nonostante la resistenza della donna, che ha morso ad una mano un agente, i poliziotti sono riusciti a strapparle la bambina, poi affidata al padre: per lei, cinque giorni di prognosi per escoriazioni.

