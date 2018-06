Tensione a Parigi, nel decimo arrondissement, dove un uomo armato si è barricato con alcuni ostaggi in un palazzo di rue des Petites Ecuries. Le persone tenute in ostaggio sarebbero state tre secondo quanto dichiarato da Yves Lefebvre, del sindacato di polizia Ugp Police, poi uno sarebbe stato liberato e una donna incinta sarebbe riuscita a fuggire al sequestratore. La zona è in lockdown, presidiata dagli agenti ed un'importante operazione di polizia è attualmente in corso: gli agenti sono in contatto con il sequestratore.





Secondo quanto riporta il sito del Figaro, per ora sarebbe escluso il movente del terrorismo. Secondo France Bleu Paris, l'uomo oltre avrebbe in proprio possesso una bomba e starebbe chiedendo di parlare all'ambasciata dell'Iran per

Al suo arrivo, l'uomo si è fatto passare per un delivery boy, i ragazzi che consegnano i piatti pronti di bar e ristoranti diffusissimi a Parigi.

#París - Continúa la toma de rehenes; La BRI llega al lugar del incidente: medios locales



«consegnare un testo al governo francese».