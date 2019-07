© RIPRODUZIONE RISERVATA

britannico di 23 anni, rischia di restarea vita dopo essersi rotto il collo e due vertebre in un incidente in un parco acquatico spagnolo. Ha riportato gravi lesioni dopo aver percorso uno scivolo nell'attrazione turistica, in Costa Blanca , una zona della Comunità autonoma Valenciana, nella Spagna orientale.La famiglia teme che David diventi paraplegico. Suo zio, Mark, ha dichiarato: «Questo è il peggior incubo di ogni famiglia. David è un ragazzo meraviglioso che si stava godendo una giornata con la sua ragazza. Stiamo pregando per un miracolo. Ha subito un intervento chirurgico e è in parte cosciente».David lavora come custode in un campo da golf nell'Essex, non lontano da Londra, e ha una figlia. Nel frattempo è stata creata una pagina di crowdfunding per raccogliere 75 mila sterline per aiutare sul piano economico.