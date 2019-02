LEGGI ANCHE

Un nome tatuato sulla schiena a lettere cubitali. Un giovane di, diventato per la prima volta papà da pochi mesi, aveva deciso di farsi, salvo poi scoprire che quel bimbo. Una storia così incredibile da diventare virale in tutto il mondo. È accaduto in, dove il giovaneha scoperto di non essere il padre naturale del figlio avuto dalla compagna. Come riporta La Opinion , il, pochi giorni dopo il tatuaggio, aveva scoperto sul telefono della compagna una conversazione tra la donna ed un suo ex, che aveva svelato in modo assolutamente inequivocabile come la relazione clandestina tra i due continuasse anche dopo la nascita del piccoloIn quei messaggi, infatti, la ragazza aveva detto al suo ex di voler tornare con lui. Iltradito, furioso, aveva chiesto spiegazioni alla compagna e quest'ultima gli aveva anche confessato che il piccolon non era suo figlio, ma eradalla. Una scoperta terribile per Pedro Pablo, confermata anche dal test del dna.Dopo la terribile scoperta, Pedro Pablo, da anni alle prese con la dipendenza dall'alcol, aveva anche. A salvare la donna sono stati i vicini, che hanno allertato la polizia: il 22enne è statoe, dopo aver raccontato la propria vicenda, è stato affidato ad un team di psicologi per combattere la sua dipendenza e per superare lo choc dovuto alla clamorosa scoperta.