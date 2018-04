Papa Francesco torna in Puglia: a Bari il 7 luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI - Per la terza volta in pochi mesi - dopo San Giovanni Rotondo il 17 marzo sulle orme di Padre Pio, e Alessano e Molfetta il 20 aprile a 25 anni dalla morte di don Tonino Bello - papa Francesco torna in Puglia: il prossimo 7 luglio, infatti, il Pontefice andrà a Bari per pregare e riflettere, con le altre Chiese cristiane della regione, a sostegno della pace in Medio Oriente. L'annuncio è stato dato oggi dalla Sala stampa della Santa Sede. «Il prossimo 7 luglio il Santo Padre si recherà a Bari, finestra sull'Oriente che custodisce le reliquie di San Nicola, per una giornata di riflessione e preghiera sulla situazione drammatica del Medio Oriente che affligge tanti fratelli e sorelle nella fede», è stato comunicato. A tale «incontro ecumenico per la pace» il Pontefice «intende invitare i capi di Chiese e Comunità cristiane di quella regione. Fin da ora Papa Francesco esorta a preparare questo evento con la preghiera». La visita a Bari, la quarta di quest'anno in Italia (il 10 maggio prossimo il Papa sarà a Nomadelfia e Loppiano per la comunità di don Zeno Saltini e il Movimento dei Focolari), arriverà a pochi giorni da un'altra ugualmente importante sul piano ecumenico e della pacificazione globale: quella dei 21 giugno a Ginevra su invito del Consiglio Ecumenico delle Chiese (Cec) che quest'anno celebra i 70 anni dalla fondazione.