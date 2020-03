Papa Francesco: l'indulgenza plenaria in una piazza San Pietro deserta. IL VIDEO DELLA DIRETTA

Papa Francesco ha concesso l'indulgenza plenaria dai peccati durante la benedizione Urbi et Orbi in una piazza San Pietro Deserta. Un'immagine potentissima. Un momento storico, un messaggio in mondovisione che ha avuto la forza di una cornice surreale ma potenteissima: il Papa che, dopo aver salito le scale del sagrato di Piazza San Pietro, ha pregato sostanzialmente solo im una piazza vuota.

Un'immagine «impressionante», come l'aveva definita il cardinal Bassetti, presidente della CEI. Papa Francesco aveva annunciato tutto questo alla fine dell'Angelus dello scorso 22 marzo.

Nei pressi del cancello centrale della Basilica Vaticana erano collocati l'immagine della Salus Populi Romani e il Crocifisso di San Marcello. Dopo l'ascolto della Parola di Dio, Papa Francesco ha tenuto una meditazione. Il Santissimo Sacramento è stato esposto sull'altare collocato nell'atrio della Basilica Vaticana.



Dopo la supplica, si è tenuto il rito della Benedizione eucaristica «Urbi et Orbi». Il cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San Pietro, ha pronunciato la formula per la proclamazione dell'indulgenza. Un'indulgenza plenaria, straordinaria, un fatto epocale.

Papa Francesco è apparso affaticato per tutta la durata della preghiera straordinaria.

«Il Pontefice - scriveva in una nota la sala stampa della Santa Sede - ha invitato tutti a partecipare spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione, per ascoltare la Parola di Dio, elevare una supplica in questo tempo di prova e adorare il Santissimo Sacramento. Al termine della Celebrazione il Santo Padre impartirà la Benedizione 'Urbi et Orbì, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria».

E' finita la diretta da piazza San Pietro con la benedizione Urbi et Orbi e la concessione della indulgenza plenaria da parte di Papa Francesco

La piogga cade copiosa su Piazza San Pietro. Il Papa appare affaticato

Suonano le campane, il Papa torna ad uscire sul sagrato della chiesa.

18.51 Papa Francesco concede l'indulgenza plenaria: inizia il rito

18.48 Inizia l'adorazione eurcaristica

18.33 Papa Francesco prega nel sagrato della Basilica.

18.24 Papa Francesco sta pregando davanti all'immagine della Salus Populi Romani

18.23 E' terninata l'omelia di Papa Francesco, che ora - accompagnato - sale le scale verso la Basilica

18.20 Il Papa nella preghiera si affida alla croce di Cristo. La speranza e la forza delle fede per scacciare la paura, questo il concetto dell'omelia.

18.06 Papa Francesco inizia la lettura dell'omelia.

18.03 Viene letta una pagina del Vangelo di Marco. La piazza vuota toglie il fiato e fa capire la straordinarietà del momento che viviamo.

18.01 E' iniziata la preghiera di Papa Francesco. Appare molto affaticato

18.00 E' arrivato Papa Francesco, sale le scale che portano al Sagrato.

17.55 Sul Sagrato di Piazza San Pietro è tutto pronto. E' iniziata la diretta mondiale preceduta dalla sigla dell'eurovisione

17.40 A 20 minuti dall'inizio della cerimonia a Roma c'è un cielo nero, e una pioggia battente. La piazza è ovviamente deserta.

