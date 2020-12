Festa dell'Immacolata, il Papa a sorpresa a piazza di Spagna. Preghiera sotto la pioggia

Non sono ancora le sette del mattino quando dal traforo di via Nazionale si scorge l'auto di sua Santità. Sotto la pioggia battente Papa Francesco scende dal veicolo e si dirige ai piedi della Madonna di piazza Mignanelli per una preghiera nel giorno dell'Immacolata. A circondarlo gli uomini dei Vigili del fuoco che poco prima del suo arrivo a sorpresa hanno deposto, come da tradizione, una corona di fiori fra le braccia di Maria.

Nei primi giorni di dicembre la Sala stampa vaticana aveva comunicato che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il Pontefice avrebbe rinunciato alla solenne visita annuale al monumento di Maria per evitare che si formassero folle, resse e assembramenti considerato il fatto che la visita del Pontefice ogni anno raccoglie l'entusiasmo e la devozione di decine e decine di fedeli.

Tuttavia Papa Francesco ha comunque voluto pregare ai piedi di Maria nel giorno dell'Immacolata. Il monumento venne issato proprio dai Vigili del fuoco nel lontano 1857 poi fu Pio XII che iniziò a far deporre, ogni 8 dicembre, un mazzo di fiori ai piedi della statua. Infine Giovanni XXIII fu nel 1958 il primo Pontefice ad uscire dal Vaticano per portare a Maria delle rose bianche.

La sorpresa di #PapaFrancesco a #piazzadispagna a #Roma per L a tradizionale cerimonia dell’#8dicembre, prima che i #vigilidelfuoco salissero con l’autoscala su, fino a 27 metri d’altezza, per donare alla #Madonna la corona di fiori @Pontifex_it pic.twitter.com/r9TB3iQGPK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2020

