Papa Francesco è caduto: «Inciampato mentre tornava a Santa Marta»

Papa Francesco è caduto. Bergoglio oggi «nel tornare a Santa Marta è inciampato ed è caduto

i è rialzato, tranquilli, sta bene». L'intervento di Burke arriva in apertura della conferenza stampa sul Sinodo.

ANNOUNCEMENT: ‘I Am Happy to Announce the #Pope Will Visit Our Home in 2019,’ #Madagascar’s Cardinal Desire Tsarahazana Tells ZENIT



Cardinal Says Visit ‘Will Be an Encouragement for the Whole World’ #synod2018 https://t.co/CxLEM3w9t4