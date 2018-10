Taverna, la madre in una casa popolare (ma ha altri alloggi). La senatrice: «Abbiamo fatto il ricorso»

Indagheremo sul caso della madre della senatrice 5S Paola Taverna





riguardo alla vicenda sollevata dal quotidiano La Repubblica secondo cui la madre della senatricegrillina, vivrebbe in un alloggio popolare pur non avendone più diritto e dunque rischierebbe lo sfratto.

Da «un accertamento sembra che mia madre non abbia più diritto all'alloggio» popolare in cui abita ma lei «ha adito le vie legali perché ritiene di averne diritto. Dov'è la notizia?». Lo dice la vicepresidente M5s del Senato, Paola Taverna commentando in un video su Fb le polemiche nate sulla casa popolare che la madre abiterebbe senza averne diritto.







«Credo che mia madre stia agendo bene e credo che mia madre a 80 anni abbia tutto il diritto di desiderare di morire nella stessa casa nella quale è vissuta» afferma la senatrice che continua: «Mia madre ha 8o anni, percepisce una pensione minima e vive in un a casa popolare dove ho vissuto anche io per tanti anni».



Quindi, continua Taverna, «qual'è la notizia che voleva dare oggi la Repubblica? Forse che la mia famiglia è una famiglia povera? O che io non mi sono arricchita con il mio lavoro e che potevo utilizzare 200 mila euro che ho scelto di restituire per la casa di mia madre? Ma, sapete, per noi del M5s il ruolo che stiamo svolgendo serve per risolver i problemi di tutti e non i nostri problemi personali». La senatrice conclude: «non provo vergogna a venire da una famiglia povera e ancora meno non provo imbarazzo a dire che la mia famiglia non è diventata benestante».

Faccio una premessa - ha detto Raggi a margine di un'inaugurazione - questo

caso l'ho appreso dalla stampa. La senatrice Taverna mai si è permessa di chiamare questa amministrazione o me, e lo sottolineo perché da quanto mi risulta in passato le assegnazioni delle case non avvenivano in questo modo. Si faranno tutte le indagini e si seguirà la legge esattamente come per le altre persone

.

Intanto c'è stato anche l'annuncio di interrogazioni al Comune di Roma e alla Regione Lazio e polemiche da parte delle opposizioni. "Scopriamo che i grillini indefessi, sempre pronti a fare la morale alle altre forze politiche, predicano bene ma razzolano male. La vicenda che riguarda la parlamentare 5 Stelle Taverna la dice lunga sul rigore pentastellato - dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio, e Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio - Che fine ha fatto la trasparenza dei 5 Stelle? Come FdI vogliamo vederci chiaro, pertanto presenteremo interrogazioni sia in Comune che alla Regione Lazio per capire qual è lo stato dell'arte sulla questione e se davvero quanto pubblicato oggi dai giornali fosse confermato la sindaca Raggi dovrà intervenire".



«La vicenda della signora Taverna è molto semplice: chi ha proprietà immobiliari superiori al limite normativo vigente o adeguate al nucleo familiare deve lasciare l'alloggio. Cosi dice la legge regionale. Da quel che si desume dalla determina dirigenziale la famiglia Taverna saprebbe dove andare a vivere: o nella casa della quale è proprietaria di 2/3 o nella casa di 4 vani a Torre Angela, ma considerata l'età non credo possa essere la scelta migliore, nella casa ad Olbia in Sardegna

. Cosi in una nota il segretario pd Roma Andrea Casu e il responsabile politiche abitative Yuri Trombetti riguardo alla vicenda sollevata dal quotidiano La Repubblica secondo cui la madre della senatrice Paola Taverna, vivrebbe in un alloggio popolare pur non avendone più diritto e dunque rischierebbe lo sfratto.

», promette il sindaco Virginia Raggi